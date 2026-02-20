Wintereinbruch sorgt für Verkehrs-Chaos im Osten

Die Schneewalze traf Österreich wie angekündigt mit voller Wucht.

In der Nacht auf Freitag fielen in weiten Teilen des Landes mehrere Zentimeter Schnee – besonders auch in Wien und Niederösterreich.

In Wien-Donaustadt und in St. Pölten haben sich inzwischen mehr als 15 Zentimeter Schnee angesammelt. In Kornat in Kärnten ist die Schneehöhe seit gestern sogar um über 40 Zentimeter angestiegen.

Die teils erheblichen Neuschneemengen sowie örtliche Schneeverwehungen sorgen für glatte und schwer passierbare Straßen und beeinträchtigen den öffentlichen Verkehr. Zudem besteht durch den nassen, schweren Schnee stellenweise die Gefahr von Schneebruch, etwa durch umstürzende oder abbrechende Bäume. In weiterer Folge können auch Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch es zu Stromausfällen kommen kann.

Flughafen gesperrt

Der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde vorübergehend eingestellt. "Aus derzeitiger Sicht sollen ab 12.00 Uhr wieder einzelne Starts möglich sein, ab 13.00 Uhr auch wieder Landungen", teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann mit. Die Wiener Außenring Autobahn (A21) war gesperrt. Neben hunderten Feuerwehreinsätzen gab es auch Stromausfälle.

© APA/FLUGHAFEN WIEN

"Wir empfehlen Reisenden, sich bei ihren Fluglinien über den Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren", sagte Kleemann. Wenn Verbindungen abgesagt wurden, "ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen". Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports umgeleitet. Von Freitagfrüh bis 12.00 Uhr sind laut Plan 232 Verbindungen vorgesehen (112 ankommende, 120 abfliegende). 19 davon wurden gestrichen, weitere Ausfälle "sind nicht auszuschließen und es ist jedenfalls mit Verzögerungen zu rechnen", hieß es. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen.

© APA/FLUGHAFEN WIEN

"Der Niederschlag hält seit den Nachtstunden durchgehend an, aktuell verzeichnen wir rund 20 Zentimeter Schneehöhe", berichtete Kleemann. Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend "durchgehend im Einsatz" - rund 200 Mitarbeiter und über 100 Fahrzeuge sind seitdem mit Räumung und Enteisung beschäftigt. Etwa 1.000 Lkw-Fuhren mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee wurden in den letzten zwölf Stunden beseitigt. Geräumt werden muss eine Fläche von um die drei Millionen Quadratmeter (inklusive Vorfeld, Pisten, Rollwege und alle weiteren Betriebs- und Verkehrsflächen).



© FF Amstetten

Zahlreiche Straßensperren

Auf den schneeglatten Fahrbahnen blieben auf vielen Abschnitten Schwerfahrzeuge hängen und blockierten die Straßen, dazu kamen Unfälle. Von Kärnten bis nach Niederösterreich waren etliche Verbindungen nicht befahrbar, informierte der ÖAMTC in einer Aussendung. Geraten wurde, nicht notwendige Wege auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Die A21 wurde gegen 2.30 Uhr auf gesamter Strecke in beiden Richtungen gesperrt. Ausweichen war nur großräumig möglich. Voraussichtlich kann die Sperre laut ÖAMTC erst am späteren Nachmittag aufgehoben werden. Auf der Westautobahn (A1) waren zwischen Loosdorf (Bezirk Melk) und dem Knoten Steinhäusl mehrere Lkw liegen geblieben, abschnittsweise war nur eine Spur befahrbar. Staus waren die Folge. Auch auf der Semmering Schnellstraße (S6) kam es wegen hängen gebliebener Lastwagen zu Behinderungen. Probleme gab es auch auf der Südautobahn (A2) und der Pyhrn Autobahn (A9).

© oe24

Helfer "im Dauereinsatz"

Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Polizei seien seit Donnerstagabend "im Dauereinsatz", berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ. Es komme immer wieder zu Verkehrsunfällen im Schneetreiben. Die meisten davon ereigneten sich auf der Autobahn, auch Sattelzüge waren hier involviert. Bis Freitagfrüh wurden seinen Angaben zufolge 30 Verkehrsunfälle verzeichnet, die einen Rettungseinsatz erforderlich machten. Bisher habe es großteils nur Leichtverletzte und Blechschäden gegeben, zwei Personen erlitten laut Gutlederer schwere Blessuren. "Seit den frühen Morgenstunden erreichen uns aber wieder laufend Notrufmeldungen von Verkehrsunfällen im Frühverkehr. Wir rechnen erst gegen Mittag mit einer Entspannung der Situation", sagte Gutlederer.

In den vergangenen zwölf Stunden mussten die Helferinnen und Helfer rund 130 Mal ausrücken - das sei deutlich öfter als beim letzten vergleichbaren Wintereinbruch, sagte Feuerwehrsprecher Klaus Stebal zum ORF NÖ. In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) mussten etwa mehrere Bäume, die der Schneelast nicht standgehalten haben, mittels Motorkettensäge entfernt werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.