Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu High South

Teilen

„Wir liefern die Botschaft von Peace, Love & Harmony – also eigentlich das Gegenteil, von dem was man gerade aus den USA mitbekommt!“ Das coole Country-Duo High South bringt mit der neuen CD “Shine The Light” versöhnliche Töne nach Österreich. Jamey Garner und Kevin Campos, die es mit der Hit-CD „Now“ auch in die Top 10 der Austria Top 40 Charts schafften, rocken am Montag (23. Februar) die Szene Wien.

Mit einem Sound, der nach Sonne, Freiheit und den Südstaaten klingt und Erinnerungen an die Eagles, oder Crosby, Stills, Nash and Young weckt. „Lasst uns zusammenkommen, um unsere Stimmen und unseren Geist und von mir aus auch unsere Hände in Harmonie zu erheben und lasst uns dieses Licht erstrahlen“; gibt Campos dafür die Direktiven

Mit oe24 sind Sie beim Wien-Konzert von High South live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für die neue Hit-Show „Shine The Light” am 23. Februar in der Szene Wien. Gleich reinklicken.
  

Das Gewinnspiel endet am 23. Februar um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück! 
