U2 starten wieder durch – mit Protest-Songs & Sheeran-Duett

6 brandneue Songs. U2 stellen völlig überraschend die EP „Days of Ash“ ins Netz und werden dabei auch wieder politisch laut.

Vom September 2023 bis März 2024 rockten U2 das Sphere in Las Vegas. Auch mit dem brandneuen Sogn „Atomic City“ Seitdem hielt sich Rock-Großmaul Bono Vox, der ja immer für ein Polit-Statement zu haben ist, verdächtig bedeckt. Jetzt legt er wieder los. Und das mit einer echten U2-Sensation. Am Mittwochabend stellte man praktisch ohne Vorwarnung die neue EP „Days of Ash“ ins Netz: 6 neue Songs mit denen die Rock-Gutmenschen auch die aktuelle Weltlage reflektieren.

Gleich im rocklastigen Opener „American Obituary“ wird man politisch: („Amerika wird sich erheben gegen die Leute der Lüge“) und arbeitet damit auch die Erschießung und die Verleumdung von Renée Good durch ICE-Agenten in Minneapolis auf: „Drei Kugeln abgefeuert. Drei Babies geküsst. Renée - die inländische Terroristin?“ Echt jetzt? „ Alss Highlight ist beim radiotauglichsten Power-Song „Yours Enternetiy“ sogar Ed Sheeran als Duettpartner dabei.

„Diese EP-Tracks konnten nicht warten; diese Lieder wollten unbedingt in die Welt hinaus. Es sind Lieder des Trotzes und der Bestürzung, der Klage,“ erklärt Bono die Protest- und Hoffnungssongs, denen man noch heuer ein neues Album, das erste seit dem 2017er Wurf „Songs of Experiencee“ folgen lassen will. „Die Lieder auf Days of Ash unterscheiden sich in Stimmung und Thematik stark von dem geplanten Album.“

Die EP-Veröffentlichung wurde von einer einmaligen Ausgabe von Propaganda, ihrem offiziellen Magazin, begleitet. Das 52-seitige digitale Magazin beschrieb „Days of Ash“ als „sechs Postkarten aus der Gegenwart - Ich wünschte, wir wären nicht hier.“ Schlagzeuger Larry Mullen Jr., der nach langer Pause wegen einer Rücken-OP wieder mitrockt macht es deutlich: „Wir haben uns nie gescheut, Stellung zu beziehen, und manchmal kann das etwas chaotisch werden, es gibt immer Gegenwind, aber es ist ein wichtiger Teil dessen, wer wir sind und warum es uns immer noch gibt.“