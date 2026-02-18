„Keinen Millimeter nach rechts!“ Grönemeyer wird bei Unplugged-Show in Wien laut

Das erste große Konzert-Highlight 2026. Am Donnerstag (19. 2.) rockt Herbert Grönemeyer die ausverkaufte Wiener Stadthalle. Mit 360-Unplugged-Show und scharfen Worten gegen Rechtspopulisten.

„Und wer versucht so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus, Hetze, der ist fehl am Platze: Keinen Millimeter nach rechts“. 2019 wurde Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle seinem Ruf als politisches Gewissen gerecht und löste mit seiner hundertausendfach geteilten Brandrede in der Wiener Stadthalle einen Shitstorm von rechts aus. Diffamation von rechtsradikalem AfD-Politiker Björn Höcke und weiteren rechten Trollen, die ihn sogar als Goebbels bezeichneten.

© zeidler

© zeidler

Jetzt wird Grönemeyer wieder laut. Und das gerade bei der eher auf leise Töne setzenden Unplugged-Show „mittendrin – akustisch", die er am Donnerstag (19. 2.) in der Stadthalle im 360-Grad-Rundumsetting inmitten der Fans inszeniert. Auch da sind neben emotionalen Balladen wie „Halt Mich“, „Demo“ und „Flugzeuge im Bauch“ auch wieder politische Spitzen zu erwarten.

© Show Connection

So wie zuletzt in Berlin, wo er ja wieder sein Herz auf der Zunge trug: „Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam gegen jede Hetze, jedes Gelalle von rechts, jedes populistische rassistische Geblöke stellen. Bis sie wieder in ihren Löchern verschwinden und aufhören gegen Menschen zu hetzen und Provokationen zu lallen. Wir stellen uns keinen Millimeter nach rechts“

© zeidler

Die Polit-Attacken sind aber nicht die einzigen lauten Töne die man beim bereits 63.Österreich-Konzert (!) erwarten darf. Schließlich stehen auch rockigere Kracher wie „Alkohol“, „Männer“ oder „Mambo“ auf er über 30 Songs starken Setlist. Die Österreich-Hymne „Ich hab dich lieb“, die für 15-000 Fans im über 12-Song starken Zugabenblock angestimmt wird, ja sowieso. „Das spiele ich nur bei euch. Das ist unser ganz spezielles Freundschaftslied!“