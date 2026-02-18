Alles zu oe24VIP
Kate George William
© Getty Images

Namensvergabe

Enthüllt! Prinz George hätte laut Mama Kate anders heißen sollen

18.02.26, 10:14
Neue Details aus einer kommenden Biografie zeigen nun: Die Entscheidung für „George“ war alles andere als ein Selbstläufer. 

Dass der heute 12-jährige Prinz George einmal den Thron besteigen soll, stand von Geburt an fest. Doch wie er heißen sollte? Darüber zerbrachen sich Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) laut neuesten Enthüllungen stundenlang den Kopf. In dem neuen Buch „William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story“ beschreibt Autor Russell Myers die intensive Suche nach dem perfekten Namen.

Prinz Louis und Prinzessin Kate

Prinz Louis und Prinzessin Kate

© Getty

Ungewissheit bis zur letzten Sekunde

Interessant ist vor allem ein Detail: Das Paar wusste laut BBC bis zur Geburt im Juli 2013 gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das machte die Sache natürlich doppelt kompliziert. Man musste für beide Szenarien gewappnet sein, was zu langen Diskussionen im Palast führte.

Kopie von Herzogin Kate, Eugenie, Beatrice
© Getty Images

Kates Favoriten und Williams rührender Plan

Die nun veröffentlichten Auszüge der Biografie (via The Mirror) gewähren tiefe Einblicke in die persönlichen Vorlieben der Royals:

  • Kates Wahl: Die Prinzessin favorisierte wohl die Namen Alexander oder Alexandra.
  • Williams Wunsch: Der Prinz wollte im Falle einer Tochter unbedingt seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, Tribut zollen.

Am Ende wurde es am 22. Juli 2013 ein Sohn: George Alexander Louis. Der Name George gilt dabei als liebevolle Hommage an den Vater von Queen Elizabeth II., König George VI., der das Land durch den Zweiten Weltkrieg führte.

Kate William Charlotte Louis George 2025
© Josh Shinner

Hintergrund zur Namenswahl

„Das Paar verbrachte Stunden damit, Namen zu recherchieren.“ – Russell Myers über die akribische Vorbereitung der Eltern.

Letztlich vereint der gewählte Name Tradition mit persönlichen Vorlieben. George ehrt die Ahnen, während Alexander Kates ursprünglichen Favoriten widerspiegelt. Ein Kompromiss, der sich im britischen Königshaus bewährt hat.

