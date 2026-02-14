Kate & William überraschen mit geheimem Instagram-Posting

Ein strahlendes Lächeln und ein Hauch von Nostalgie: Prinzessin Catherine und Prinz William haben den Valentinstag 2026 mit einer bisher unveröffentlichten Aufnahme eingeläutet. Das Paar nutzt den Tag der Liebe für eine ganz besondere Botschaft an seine Fans.

Am Samstagmorgen überraschten die 44-jährige Catherine und der 43-jährige William ihre Follower auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Porträt. Die Aufnahme, die vom renommierten Fotografen Josh Shinner stammt, zeigt das royale Ehepaar entspannt und lachend im Gras sitzend. Shinner gilt als Vertrauensperson der Familie und setzte bereits die gesamte Familie inklusive der Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) mehrfach in Szene. Das aktuelle Bild besticht durch seine Unaufgeregtheit und die natürliche Verbundenheit, die aus den Blicken der beiden spricht.

Hommage an besonderen Trip

Obwohl das Foto erst jetzt veröffentlicht wurde, ist die Location für treue Beobachter keine unbekannte. Ein Blick auf die Garderobe lässt darauf schließen, dass die Aufnahme bereits im Jahr 2025 entstanden ist. Die Outfits entsprechen exakt jenen, die das Paar während ihrer Reise auf die Isle of Mull trug – jener Ort, an dem sie am 29. April 2025 auch ihren Hochzeitstag zelebrierten. Damit fungiert das Bild als niedliche Hommage an diesen bedeutungsvollen Trip und unterstreicht die tiefe Bindung des Paares.

Tradition der romantischen Grüße

Bereits im vergangenen Jahr setzten die Waleses auf herzerwärmende Botschaften zum 14. Februar. Damals teilten sie einen Schnappschuss, der einen spontanen Moment purer Freude einfing: William drückte seiner schmunzelnden Ehefrau einen Kuss auf die Wange. Während 2025 ein einfaches rotes Herz als Bildunterschrift reichte, wählten sie in diesem Jahr die direkten Worte „Fröhlichen Valentinstag“.

Beständigkeit in stürmischen Zeiten

Die Veröffentlichung des Fotos wird von Adelsexperten als Zeichen der Stabilität gewertet. In den vergangenen Jahren haben Catherine und William verstärkt darauf gesetzt, sich nahbar und modern zu präsentieren, ohne dabei die königliche Würde zu verlieren. Die nostalgische Note der Schwarz-Weiß-Fotografie unterstreicht diesen Weg und zeigt ein Paar, das auch nach vielen Ehejahren und gemeinsamen Herausforderungen fest zusammensteht.