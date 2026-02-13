"Sturm der Liebe": So turbulent geht es weiter

Montags bis freitags können Fans der beliebten ARD-Telenovela ihre Lieblingscharaktere beim Streiten, Versöhnen und Verlieben begleiten. Der Vorschau für "Sturm der Liebe" vom 10. bis 13. Februar 2026:

Am Fürstenhof sorgen Missverständnisse und unerwartete Entdeckungen für Aufregung. Als Larissa (Anna Karolin Berger, 33) erfährt, dass der Restauranttester eingetroffen ist, hält sie Kilian (Anthony Paul, 41) in letzter Sekunde auf und bewahrt ihn zudem vor einem folgenschweren Kochfehler: Wofür er ihr sehr dankbar ist.

Währenddessen ist Sophia (Krista Birkner, 59) ernüchtert, weil in ihrer Beziehung zu Christoph (Dieter Bach, 62) die Romantik fehlt. Sie plant ein gemeinsames Essen, doch auf dem Golfplatz macht Christoph eine Entdeckung, die ihn so beschäftigt, dass er Sophia versetzt. Autsch!

Auch bei Erik (Sven Waasner, 46) und Yvonne (Tanja Lanäus, 54) kriselt es: Yvonne findet Eriks Gefühlstagebuch, glaubt aber nicht, dass die Worte von ihm stammen. Schließlich gesteht Erik, dass der Text tatsächlich nicht aus seiner Feder ist.

Die Folgen von „Sturm der Liebe“ laufen für gewöhnlich von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Ersten.