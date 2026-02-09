Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinz William und Kate, Prinz Andrew
© Getty Images

Deutlich

Endlich! Kate und William äußern sich zu Epstein: "Sind sehr besorgt!"

09.02.26, 10:17
Teilen

Stellungnahme erfolgte heute, während Prinz William zu einem offiziellen Besuch im Wüstenkönigreich Saudi-Arabien eingetroffen ist.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben ihr Schweigen zum Epstein-Skandal gebrochen. In einem offiziellen Statement zeigten sie sich angesichts der jüngsten Enthüllungen zutiefst besorgt.

Mehr zum Thema


Ihre Stellungnahme erfolgte heute, während Prinz William zu einem offiziellen Besuch im Wüstenkönigreich Saudi-Arabien eingetroffen ist. Die Reaktion des Thronfolger-Paares steht im klaren Widerspruch zur langjährigen Haltung von  Andrew Mountbatten-Windsor, dem immer wieder Arroganz  angesichts der Beweise für seine Freundschaft mit dem Pädophilen Jeffrey Epstein vorgeworfen wurde. Weltweit sorgten die neuen Details aus den Epstein-Akten zuletzt für Entsetzen.

Sorge um die Opfer

Die Äußerungen fielen zehn Tage, nachdem schockierende neue Details aus den Akten die Regierung und das Königshaus erschüttert hatten. Ein Sprecher des Kensington Palace erklärte am Morgen des 9.2. gegenüber Journalisten in der saudischen Hauptstadt Riad: „Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales zutiefst besorgt über die anhaltenden Enthüllungen sind. Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern.“

Bruch mit dem Schweigen

William und Kate betonten ausdrücklich, dass ihre Gedanken bei den Betroffenen des Kinderschänders und seines globalen Netzwerks bleiben. Damit setzen sie ein deutliches Zeichen innerhalb der königlichen Familie, die durch die Veröffentlichungen der letzten Tage massiv unter Druck geraten ist. Der Besuch in Saudi-Arabien wird nun von dieser deutlichen Positionierung überschattet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen