Karriere-Ende? Jetzt brechen die Amigos ihr Schweigen!

Ein gefälschter Account, der im Namen von Karl-Heinz den Rückzug proklamierte, sorgte für unnötige Unruhe - was dahinter steckt...

In der Welt des Schlagers kam die Nachricht einer Zäsur gleich, die selbst das stabilste Fan-Herz aus dem Takt brachte: Bernd (75) und Karl-Heinz Ulrich (77) deuteten in einer Radiosendung ein Ende ihrer beispiellosen Ära für das Jahr 2027 an. Nach zwei Jahrzehnten im Rampenlicht und beeindruckenden 17 Nummer-eins-Alben schien der Abschied der „Amigos“ von der großen Bühne plötzlich in greifbare Nähe gerückt – ein Szenario, das bei der Anhängerschaft für schiere Schockstarre sorgte.

Das Dementi der Volksidole

Doch wie es sich für echte Legenden gehört, ist die Nachricht von ihrem Abgang wohl „leicht übertrieben“. Im klärenden Gespräch gibt Bernd Ulrich nun Entwarnung für alle, die bereits um die Zukunft des deutschen Liedguts bangten. Dass zwei Herren jenseits der 75 laut über die Endlichkeit ihrer Konzertreisen sinnieren, sei schließlich kein Akt der Kapitulation, sondern lediglich ein Moment menschlicher Reflexion.

Voller Terminkalender

Auf die drängende Frage nach dem tatsächlichen Karriereende folgt ein klares "Nein". Zwei weitere Alben seien bereits in der Pipeline. Mit etwa 80 Auftritten pro Jahr bleibt das Duo präsenter, als es manch jüngerem Kollegen lieb sein dürfte. Gesundheitsängste wischen die Brüder lässig beiseite – der körperliche Zustand erlaube es ihnen nach wie vor, die Massen zu begeistern.

Besonders pikant: Die Gerüchte um eine offizielle Stabübergabe an Bernds Tochter, Daniela Alfinito, via Facebook entpuppten sich als digitale Luftnummer. Karl-Heinz Ulrich besitzt nicht einmal ein Profil auf der besagten Plattform – ein klassischer Fall von Identitätsdiebstahl im Netz. Dennoch räumen sie ein: Irgendwann wird die nächste Generation das Erbe antreten müssen. Doch bis dahin bleibt der „Amigo-Express“ auf den Schienen – gedrosselt, aber ungebrochen.