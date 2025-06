Neues Ranking: Mega-Wirbel um Schlagerhitparade

Verwirrung um neues Ranking-System der „Schlagerhitparade“: MDR sorgt für Unmut bei den Fans

Die beliebte MDR-Sendung „Schlagerhitparade“ steht aktuell im Zentrum heftiger Diskussionen. Der Grund: Der Sender hat das bisherige Bewertungssystem der Show überraschend und ohne offizielle Erklärung geändert – und das sorgt bei Fans für Irritation und Ärger.

Moderatorin Christin Stark übernimmt – und bringt Veränderungen mit

Seit 2023 führt Christin Stark (33) durch die „Schlagerhitparade“ – und trat damit in die Fußstapfen von Bernhard Brink (71), der das Format über Jahre hinweg geprägt hatte. Mit ihr sollte frischer Wind in die traditionsreiche Sendung kommen. Doch während sich das Publikum an die neue Moderatorin gewöhnt, sorgt vor allem das geänderte Bewertungssystem für Aufsehen.

Fans verlieren Mitspracherecht

Noch vor Kurzem basierte das Ranking der Show auf der „ARD Schlagerhitparade“. Hörerinnen und Hörer der ARD-Schlagerwellen konnten wöchentlich online für ihre Lieblingssongs abstimmen. Die Ergebnisse bestimmten dann die Platzierungen in der TV-Sendung – ein direkter Draht zwischen Fans und Show.

Doch wie das Portal Schlagerprofis.de berichtet, hat der MDR diese Regelung nun stillschweigend abgeschafft. Stattdessen basiert die Rangliste wieder auf dem System „Schlager des Monats“. Neu und besonders umstritten: Die Grundlage bildet nun offenbar die Liste „National Konservativ Pop“ – ein reines Industrie-Ranking, ohne Beteiligung des Publikums.

Unstimmigkeiten in der Kommunikation

Besonders irritierend: Laut Pressetext des MDR soll das aktuelle Ranking auf den „Top 10“ basieren – tatsächlich stammen die Platzierungen aber offenbar aus einer Top-50-Liste. Diese Diskrepanz sorgt für zusätzliche Verwirrung und schürt den Unmut der treuen Schlagerfans.

Zukunft des Formats ungewiss

Ob der MDR auf die zunehmende Kritik reagiert und das interaktive Abstimmungssystem zurückbringt, ist bislang unklar. Für viele Zuschauer bleibt die Hoffnung, dass Transparenz und Beteiligung künftig wieder stärker in den Mittelpunkt rücken – ganz im Sinne der ursprünglichen Idee der „Schlagerhitparade“.