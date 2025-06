Aufgepasst: Reisewelle verursacht Mega-Staus in Österreich

ÖAMTC: Knapp vier Stunden Zeitverlust auf der Tauern Autobahn. Die Reisewelle in den Süden führt auf Österreichs Straßen zu einem enormen Stauchaos. Wo Sie wie lange warten, erfahren Sie hier.

Wie schon am vergangenen Wochenende kam es auch am heutigen Samstag auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg zu großem Stauaufgebot.

Knoten Salzburg

Die Autokolonnen standen ab dem Knoten Salzburg bis zur Baustelle bei Golling auf einer Strecke von rund 25 Kilometern, berichtete der ÖAMTC. Auch die B159 war teilweise völlig überlastet.

Ab den frühen Morgenstunden

Starken Reiseverkehr ab den frühen Morgenstunden verzeichnete der Club auch in Tirol: Auf der Brennerautobahn (A13) kam der Verkehr zwischen dem Knoten Innsbruck und Nößlach abschnittsweise ins Stocken. Der Zeitverlust betrug rund 30 Minuten.