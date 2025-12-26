Hunde-Experte mit kontroversen Alkohol-Tipp zu Silvester

Silvester ist die Hölle für die meisten Hundebesitzer. Die lauten Explosionen von Feuerwerkskörpern lösen bei den Vierbeinern sehr viel Stress und Panik aus. Der Hunde-Experte Martin Rütter hat dafür einen kontroversen Tipp parat.

Schon jetzt zünden die ersten Feuerwerks-Liebhaber ihr Arsenal an. Somit kracht und knallt es wieder an jeder Ecke. Doch nicht alle sind Fans von den ohrenbetäubenden Detonationen. Vor allem leiden unsere Haustiere darunter.

Nun verriet der RTL-Hunde-Experte Martin Rütter in einem Interview mit "RTL" einen ungewöhnlichen Geheimtipp, wodurch Hunde mehr entspannen können. Er rät Hundebesitzern, ihren Tieren einen Schuss Eierlikör zu geben. Bei den meisten Herrchen und Frauchen läuten bei einem derartigen Tipp sofort die Alarmglocken.

Ein Schuss Alkohol schadet nicht

Rütter erklärte: "Auch wenn die Nation jetzt aufschreit: Der Dr. Rückert, ein hochgeschätzter Tierarzt, und ich haben eine hohe Meinung von einem Schüsschen Eierlikör. Mir ist klar, dass Alkohol für Hunde giftig ist. Man darf es auf keinen Fall literweise betreiben. Nicht eine ganze Pulle rein."

Der erwähnte Dr. Ralph Rückert schrieb in einem kurzen Artikel auf seiner Webseite: "Alkohol, von Hunden speziell in Form von Eierlikör sehr gern aufgenommen, ist natürlich in der korrekten Dosierung ein recht potentes Sedativum mit angstlösender Wirkung. Mein Terrier Nogger (knapp 10 kg schwer) bekommt an Silvester um 20 und um 23 Uhr jeweils einen Esslöffel Eierlikör, und es hat ihm bisher immer sowohl sehr gut geschmeckt als auch nach meinem Dafürhalten beträchtlich geholfen."

"Diese Anleitung beruht auf Erfahrungswerten"

Dabei lieferte der Doktor auch ein Beispiel: "Ein 15 kg schwerer Hund bekommt einen 20-prozentigen Eierlikör nach folgender Empfehlung: 15 (Körpergewicht) x 0,4 x 100 / 20 (Alkoholanteil des Eierlikörs) = 30 ml Eierlikör. Davon einen Esslöffel (ca. 15 ml) um 21.30 Uhr und einen weiteren um 23.30 Uhr."

Trotzdem warnte Dr. Rückert: "Diese Anleitung bzw. Empfehlung beruht auf Erfahrungswerten und stellt keine tiermedizinische Dosierungsanleitung dar. Mit maximal 0,4 g Alkohol pro kg Körpergewicht bleiben wir aber meilenweit von dem Bereich entfernt, in dem Gesundheitsgefahren vorstellbar wären."