Schlager-Beben: Die Amigos verkünden ihr Karriereende – Tochter übernimmt!

Die beiden Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich verkünden ihren Rückzug nach über 50 Jahren im Geschäft.

Nach mehr als fünf Jahrzehnten an der Spitze der Schlagerwelt zeichnet sich bei den Amigos ein bedeutender Umbruch ab. Die Brüder Karl-Heinz (77) und Bernd Ulrich (75) haben in der Radiosendung „NDR Schlager mit Michael Thürnau“ erstmals offen über das Ende ihrer gemeinsamen Karriere gesprochen.

Mehr lesen:

Das Erfolgsduo, das mit Songs wie „Ich geh’ für dich durchs Feuer“ Schlagergeschichte geschrieben hat, plant einen behutsamen Rückzug aus dem Musikgeschäft. Dabei setzen die Amigos auf einen Generationswechsel – und auf ein vertrautes Gesicht: Bernds Tochter Daniela Alfinito (54), selbst eine erfolgreiche Schlagersängerin, soll das musikalische Erbe der Familie weiterführen. Gegenüber Moderator Michael Thürnau (62) erklärte Bernd Ulrich: „Ich denke, wenn wir Amigos irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren (…) uns zur Ruhe setzen, dann übergeben wir den Stab der Daniela und sie muss auf Solokonzerte gehen.“

"Werden auch älter"

Der Abschied von der Bühne soll jedoch Schritt für Schritt erfolgen. „Das ist unser Plan, das haben wir vor“, so Bernd weiter. „Wir haben 2027 noch ein Vertragsalbum zu erledigen. Das Album für 2026 ist fertig und wird im Juni oder Juli kommen. Wir sind in relativ kurzer Zeit so erfolgreich gewesen. 17 Nummer-eins-Alben nur in Deutschland. Und es macht einen Riesenspaß, aber wir werden auch älter.“





Schicksalsschläge

Noch im vergangenen Jahr hatten die Amigos mit ihrem Titel „Wie die Rolling Stones“ den Eindruck erweckt, niemals aufhören zu wollen. Doch persönliche Schicksalsschläge haben den Blick auf die Zukunft verändert. Im Februar 2024 verlor Karl-Heinz Ulrich seine Ehefrau Doris (†71) nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Über 44 Jahre waren die beiden verheiratet. Die Entscheidung über das Fortbestehen der Amigos lag damals allein bei ihm. Dem Radiosender HR4 sagte er rückblickend: „Der Bernd hat auch gesagt: ‚Wenn du jetzt sagst, wir hören auf, dann hören wir auf. Du bestimmst das jetzt!‘“

Karl-Heinz entschied sich bewusst fürs Weitermachen. „Ich denke, meine Frau hätte das so gewollt, dass ich jetzt nicht einfach aufhöre und mich zu Hause hinsetze. Sie wusste, dass Musik mein Leben ist“, erklärte er.





Für Daniela Alfinito ist die mögliche Rolle als musikalische Erbin der Amigos kein Neuland. Bereits seit dem Jahr 2000 unterstützt sie das Duo ihres Vaters und ihres Onkels, seit 2003 steht sie regelmäßig mit ihnen auf der Bühne. Nun könnte für sie bald ein neues Kapitel beginnen – als Solokünstlerin mit großem Erbe.