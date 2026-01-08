Dieses Jahr ist die letzte Möglichkeit Mireille Mathieu auf der Bühne zu sehen.

Sie hat Chansons und Schlager jahrzehntelang geprägt: Die französische Sängerin Mireille Mathieu gilt neben Céline Dion als erfolgreichste französischsprachige Sängerin.

Mehr zum Thema

Doch auch sie macht Schluss mit ihrer Karriere . Der Anlass ist ihr 80. Geburtstag, der dieses Jahr ansteht. Mit einer großen Abschiedstournee will die Sängerin diesen Jubeltag feiern. Insgesamt zwölf Konzerte werde es noch geben in Deutschland, am 17.11. fällt der Vorhang dann zum letzten Mal.

Geheimnis ihrer Energie

Körperlich gehe es ihr noch sehr gut, so Mathieu in einem Gespräch mit der SuperIllu. Sie bekomme ausreichend Schlaf, ernähre sich gesund und lebe bewusst. Das soll ihr beim Altern helfen, so die Sängerin: "Wenn ich mich an diesen ganzen Weg erinnere, den ich gegangen bin, spüre ich noch den Enthusiasmus einer Zwanzigjährigen“.

Zwar sei der Abschied von der Bühne fix, jedoch falle er ihr nicht leicht: "Zwischen mir und dem Publikum entsteht beim Konzert eine echte Verbundenheit", so die Sängerin.