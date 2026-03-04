Schlager-Beben im TV: DIESER Star hängt Florian Silbereisen 2026 ab!

Lange regierte er an der Spitze, doch jetzt wurde er von seinem ZDF-Kontrahenten überholt. Florian Silbereisen hat nicht mehr die meisten TV-Shows

In der glanzvollen Welt der Samstagabendunterhaltung galt das Gesetz der Serie lange Zeit als unumstößlich: Wo Florian Silbereisen (44) auftaucht, ist die Krone der Einschaltquoten bereits vergeben. Mit einer Lässigkeit, die ihresgleichen sucht, moderiert sich der Bayer seit Jahren durch Volksmusik-Feste und Schlager-Galas. Doch im Jahr 2026 scheint sich am TV-Olymp ein Wetterumschwung abzuzeichnen – und der Wind weht kräftig in Richtung des ARD-Platzhirsches.

Wie das Portal schlagerprofis.de berichtet, schickt sich das ZDF an, seinen Sympathieträger Giovanni Zarrella (48) endgültig als neuen Primetime-König zu etablieren. Während Silbereisen voraussichtlich viermal die ARD-Zuschauer durch den Abend führt, setzt das ZDF konsequent auf Expansion: Gleich sechsmal wird Zarrella in diesem Jahr die Bildschirme erobern – eine klare Ansage im Kampf um die Gunst des Publikums.

Ein Marathon der Emotionen

Den Auftakt bildet am 14. März das bereits im Spätherbst 2025 aufgezeichnete Special „Ein Abend für die Liebe“ aus Offenburg. Doch das ist erst der Anfang einer groß angelegten TV-Offensive. Das ZDF baut die Marke Zarrella konsequent zur Allzweckwaffe aus: Auf das Frühlingsgastspiel folgt eine Liveshow aus Göttingen im April, eine sommerliche Open-Air-Party vom legendären „Fernsehgarten“-Areal, eine Ausstrahlung im September sowie ein fulminantes Finale mit gleich zwei Wintershows – darunter die Weihnachtsspendengala zugunsten von „Brot für die Welt“ und „Misereor“.





„Ein Geschenk“ für das Publikum

Der gebürtige Italiener selbst zeigt sich angesichts dieses Vertrauensbeweises beflügelt. In einer offiziellen Mitteilung des Senders unterstrich Zarrella die emotionale Bedeutung seiner Aufgabe: „Mit großer Vorfreude blicke ich auf die kommenden Ausgaben der ‚Die Giovanni Zarrella Show‘ im Jahr 2026 – es ist jedes Mal aufs Neue ein Geschenk, gemeinsam mit unserem wundervollen Publikum unvergessliche Abende voller Musik, Emotionen und Überraschungen zu erleben.“

Während die ARD also auf die bewährte, aber dosiertere Präsenz ihres Kapitäns setzt, geht das ZDF in die Vollen. Ob Silbereisen diese „italienische Attacke“ auf seine Vorherrschaft parieren wird oder ob 2026 als das Jahr der endgültigen Wachablöse in die Annalen der Schlagergeschichte eingeht, bleibt eines der spannendsten Duelle der Fernsehlandschaft.