Helmut Lotti
© Getty Images

Schlimme Erfahrungen

Schlager-Star Helmut Lotti spricht über Stalker-Fan und Todesangst vor vergifteten Geschenken

04.03.26, 10:34
Teilen

Mit neuem Album feiert Helmut Lotti sein Bühnenjubiläum. Doch neben musikalischen Erfolgen erinnert sich der Sänger auch an beunruhigende Erlebnisse mit Fans. 

Im vergangenen November war Helmut Lotti erstmals seit längerer Zeit wieder bei Florian Silbereisen zu Gast. Beim Adventsfest der 100.000 Lichter sang er seinen Hit Santa Lucia. Nun folgt mit "Helmut Lotti goes Classic" ein Jubiläumsalbum zum 30-jährigen Bühnenbestehen. Im Interview mit "Revue Heute" berichtete Lotti von einer Frau aus Belgien, die ihn über längere Zeit bedrängt habe. "Da musste mir die Polizei helfen, denn die logierte zwei Wochen lang vor meiner Haustür", erzählte der 56-Jährige. "Sie schrieb auch Briefe, in denen stand, sie würde alles vernichten, was zwischen uns steht, das war ganz schlimm."

Helmut-Lotti
Helmut Lotti
© APA/Wolfgang Hauptmann

Sorge vor Geschenken

Auch andere Erlebnisse hätten ihn vorsichtig gemacht. "Ich habe auch schon Geschenke von Fans weggeworfen, wo selbstgemachte Süßigkeiten drin waren. Die habe ich nicht gegessen, das war mir zu gefährlich", sagte Lotti. "Die hätten vergiftet sein können. Also verrückte Fans hatte ich, ja."

Halt im Privatleben

Privat musste der Sänger ebenfalls Rückschläge verkraften. Nach drei gescheiterten Ehen fand er in Marieke van Hooff eine neue Partnerin. Über sie sagte er vor einigen Jahren im Interview mit "SuperIllu": "Ich habe eine Partnerin, die mein Leben versteht. Sie steht selbst auf der Bühne, hat Humor, ist nicht eifersüchtig und zudem emotional intelligent. Wenn sie ein Problem mit etwas hat, sagt sie es nett."

Helmut Lotti goes Classic

Helmut Lotti goes Classic

© Hersteller

Mit seinem neuen Album blickt Lotti nun auf drei Jahrzehnte im Showgeschäft zurück – mit Erfolgen, aber auch Erfahrungen, die ihn geprägt haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

