Nadja Maleh und Peter Klien
© Andreas Müller

Im CasaNova

"Zuckergoscherl" Nadja Maleh begeistert bei Premiere in Wien

04.03.26, 10:47
Großer Applaus im ersten Bezirk: Nadja Maleh hat mit ihrem siebenten Kabarettprogramm "Zuckergoscherl" Premiere gefeiert – und das Publikum mit süßem Titel und scharfem Humor überzeugt. 

Im ehrwürdigen CasaNova Vienna präsentierte Nadja Maleh ihr neues Programm "Zuckergoscherl". Das Publikum reagierte mit Standing Ovations, der Applaus wollte kein Ende nehmen. Unter den Gästen fand Peter Klien klare Worte: "Kluge Gedanken treffen sich mit hemmungsloser Blödelei – das 'Zuckergoscherl' schenkt seinem begeisterten Publikum einen köstlichen Abend." Auch Angelika Niedetzky zeigte sich begeistert: "Ich habe vieles von ihr gesehen – das ist mein absolutes Lieblingsprogramm."

© Andreas Müller

Prominente Gratulanten

© Andreas Müller

Mitgefeiert haben unter anderem Verena Scheitz, Marika Lichter, Andreas Ferner, Eva Maria Marold, Kristina Sprenger, Monika Ballwein und Christoph Fälbl. "Zuckergoscherl" präsentiert sich pointiert, präzise und unberechenbar – ein Abend, der süß beginnt und mit nachhaltiger Schärfe endet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

