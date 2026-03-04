Howard Carpendale Musical mit pikantem Liebesgeheimnis erobert Wien

Ab 24. Februar 2027 bringt das „Hello Again?“ die größten Hits von Howard Carpendale und eine rasante Story über ein pikantes Liebesgeheimnis ins Wiener Museumsquartier. Ab 9. März gibt’s die Tickets.

Am 22. März zündet Schlager-Gigant Howard Carpendale sein Abschiedskonzert in der Wiener Stadthalle. Ab 24. Februar 2027 ertönen seine größten Hits von „Ti amo“ über „Nachts, wenn alles schläft“ bis „Tür an Tür mit Alice“ dann doch wieder in Wien. Das neue Jukebox-Musical Musical „Hello Again?“ aus der Feder von „Quatsch Comedy Club“-Mastermind Thomas Hermanns feiert im Museumsquartier seine Tour-Premiere und stoppt dann bis 7. März gleich13 mal in Wien. Die Tickets dafür gibt’s ab 9. März bie oeticket und ticket24.at

© Tom Schulze

© Getty Images

Howard Carpendale Muscial kommt nach Wien

© Tom Schulze



„Hello Again?“, das bereits 2024 be ider Premiere in Leipzig mit Ovationen gefeiert wurde geht nun erstmals auf Tour und liefert zu den Kult-Hits von Howard Carpendale eine flotte Story über Liebe, Mut und Neuanfang. Hanna und Rolf sind seit 40 Jahren verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter und feiern heute ihren K-Day – ihren Kennenlern-Tag. Doch ausgerechnet an diesem Tag erklingt in der Ferne eine vertraute Stimme: „Ti amo...“. Es ist Matteo, Hannas Jugendliebe, die nach all den Jahren wieder auftaucht. Frisch geschieden, steht er plötzlich vor der Tür und sagt: „Hello again?“ Wird Hanna Rolf verlassen, mit Matteo nach Venedig gehen und das Leben leben, von dem sie immer geträumt hat? Oder bleibt sie und beginnt vielleicht trotzdem – den Rest ihres Lebens?

© Tom Schulze

© Tom Schulze

„Ich bin ein bisschen sprachlos, ich hatte Tränen in den Augen ... Ich glaube, ihr habt meine Lieder zeitlos gemacht. Es ist eine unglaubliche Ehre für mich.“ Zeigt sich Carpendale vom Musical-Hit, der seine Klassiker wie „Hello Again“, „Ti amo“, „Nachts, wenn alles schläft“ oder „Fremde oder Freunde“ in frischen, modernen Arrangements präsentiert , begeistert.