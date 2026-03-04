Alles zu oe24VIP
Wonderwall in Wien: Öasis feiern die Oasis-Reunion!
© Öasis - the Austrian Tribute Band

Austro-Tribute-Band

Wonderwall in Wien: Öasis feiern die Oasis-Reunion!

Von
04.03.26, 09:25 | Aktualisiert: 04.03.26, 10:27
Live Forever! Am Samstag (7. März) zündet die coole Tribute-Band Öasis in der Szene Wien alle Britpop-Hymnen. Es wird biblical!  

Die unerwartete Verbrüderung von Liam und Noel Gallagher für das große Oasis-Comeback mit 41 Konzerten vor 2,888 Millionen Fans gilt als DAS Musikereignis des Jahrzehnts. Jetzt bekommt auch Österreich ein Stück des Hypes ab. Durch Öasis - the Austrian Tribute Band, die mit viel Charisma, Humor und Bühnenpräsenz den legendären Sound und die unverwechselbare Attitüde der Gallaghers aufleben lässt.

Wonderwall in Wien: Öasis feiern die Oasis-Reunion!
© Öasis - the Austrian Tribute Band

Wonderwall in Wien: Öasis feiern die Oasis-Reunion!
© Öasis - the Austrian Tribute Band

Am Samstag (7. März) auch in der Szene Wien. Da bestreiten Danny Bianchi, der Liam perfekt kopiert, Jakob Aumaier, Andreas Kebler, Lukas Antoni und Martin Luif neben The Stonez, die sich musikalisch vor Mick Jagger und Co. verbeugen, einem Coverversionen-Abend der Extraklasse.

Wonderwall in Wien: Öasis feiern die Oasis-Reunion!
© Szene Wien

Wonderwall in Wien: Öasis feiern die Oasis-Reunion!
© Öasis - the Austrian Tribute Band

Mit dabei alle Britpop-Hymnen von „Wonderwall“ über „Don‘t Look Back in Anger“ oder „Live Forever“ bis „Champagne Supernova“. Also genau die Klassiker, mit denen Oasis nach 16 Jahren Streit wieder die 90er Jahre aufleben lassen. Auch in Wien wird’s biblical!

