Nach Auszug von Andrew: Harry und Meghan sollen jetzt die Royal Lodge bekommen

In Großbritannien sorgt ein Bericht für Aufsehen: König Charles III. soll planen, Prinz Harry und Herzogin Meghan die Royal Lodge in Windsor anzubieten.

Seit 2020 leben Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kalifornien, fernab der Royal Family. Nun gibt es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr-Adresse in Großbritannien. Laut dem Royal-Kolumnisten Rub Shuter soll König Charles III. erwägen, seinem Sohn und dessen Ehefrau die Royal Lodge anzubieten. Zuvor hatte sein Bruder Prinz Andrew das Anwesen im Zuge des Epstein-Skandals aufgegeben.

Harry und Meghan in Jordanien © Getty

Shuter zitierte einen Insider mit den Worten: "Das wäre das ultimative Friedensangebot. Charles wünscht sich Einigkeit. Harry ein bedeutendes Anwesen in Windsor anzubieten, wäre ein starkes Signal, dass die Tür noch offen steht."

Weiter heißt es laut dem Insider: "Es geht darum, die Familie nah beieinander zu halten - sowohl geografisch als auch emotional." Gleichzeitig wurde ergänzt: "Ob sie annehmen, ist eine andere Frage."

© Getty

Schwierige Außenwirkung

Allerdings gibt es auch Bedenken. "Die Außenwirkung ist heikel", warnte ein weiterer Insider. "Wenn Harry und Meghan in Andrews altes Haus ziehen, werden sie mit einem Anwesen in Verbindung gebracht, das zum Synonym für Skandale geworden ist. Das ist eine schwere Bürde."

© Getty Images

Vor allem Meghan soll laut Bericht kein Interesse daran haben, nach Großbritannien und in die Nähe der Royal Family zurückzukehren.

Weiteres Angebot bekannt

Prinz Harry in London © Getty

Wie die "Daily Mail" im Januar berichtete, habe Charles seinem Sohn zudem eine Unterkunft in seinem Landsitz Highgrove House in Aussicht gestellt, wenn Harry wegen der Invictus Games 2027 nach Birmingham reist. Ob es tatsächlich zu einem Umzug in die Royal Lodge kommt, bleibt offen.