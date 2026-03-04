Annabel Schofield: „Dallas“-Star & Topmodel ist tot - sie wurde nur 62

Die Film- und Modewelt trauert um Annabel Schofield. Die britische Schauspielerin, die durch die Kult-Serie „Dallas“ berühmt wurde, ist im Alter von 62 Jahren in Los Angeles verstorben.

Samstag verstarb Annabel Schofield an den Folgen einer Krebserkrankung. Wie das US-Magazin „The Hollywood Reporter“ berichtete, erlag die gebürtige Waliserin ihrem Leiden in ihrer Wahlheimat Los Angeles.

Der Durchbruch in Dallas

Schofield, die am 4. September 1963 geboren wurde, war in den Achtzigerjahren ein gefeiertes Gesicht der Londoner Modeszene, bevor sie den Sprung nach Hollywood wagte. Ihren wohl bekanntesten Auftritt hatte sie in der elften Staffel der Erfolgsserie „Dallas“. In insgesamt zwölf Folgen verkörperte sie die Rolle der Laurel Ellis und stand dabei gemeinsam mit dem legendären Larry Hagman als J.R. Ewing vor der Kamera. Auch in der Modewelt hinterließ sie bleibende Eindrücke:

Topmodel : Sie zierte zahlreiche Magazincover und große Werbekampagnen.

: Sie zierte zahlreiche Magazincover und große Werbekampagnen. Werbe-Ikon e: International bekannt wurde sie durch einen Spot für die Jeansmarke Bugle Boy.

e: International bekannt wurde sie durch einen Spot für die Jeansmarke Bugle Boy. Filmrollen: Sie drehte unter anderem mit Hollywood-Größen wie Mickey Rourke.

Kampf hinter den Kulissen

Später wechselte Schofield hinter die Kamera und war als Produzentin an Filmen wie „The Brothers Grimm“ oder „Doom“ beteiligt. Seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2021 ging sie sehr offen mit ihrer Krankheit um. Über eine Spendenplattform sammelte sie Geld für ihre Behandlungskosten und teilte emotionale Worte mit ihren Followern. „Ich bin es wirklich leid, um Hilfe zu bitten, aber ich habe keine andere Wahl, bis ich wieder arbeiten kann“, schrieb sie dort zuletzt verzweifelt.

Operation

Nach einer Operation zur Entfernung eines Hirntumors Ende Jänner hoffte sie noch auf Besserung. Sie berichtete damals, noch sehr wackelig auf den Beinen zu sein, aber auf weitere Ergebnisse zu warten. Schofield hinterlässt ihre Mutter; ihr Vater und ihre Schwester waren bereits vor ihr verstorben.