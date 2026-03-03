Wildecker Herzbuben: Nach 36 Jahren ist Schluss – Wolfgang präsentiert seinen „Neuen“

Nach 36 Jahren ist eine Ära zu Ende gegangen: Die „Wildecker Herzbuben“ haben sich offiziell getrennt. Doch während Wilfried Gliem in den wohlverdienten Ruhestand geht, sorgt sein Partner Wolfgang Schwalm bereits für die nächste Überraschung.

Es war ein Abschied mit Wehmut, als die Herzbuben im August 2025 ihr Aus verkündeten. Wilfried Gliem kann aus gesundheitlichen Gründen die Strapazen des Showgeschäfts nicht mehr stemmen. Beim „HeidiFest“ sah man das Kult-Duo ein letztes Mal gemeinsam – mit Abstand und dem Wissen, dass sich hier ein Kreis schließt. Doch Wolfgang Schwalm denkt gar nicht ans Aufhören. Als „Der Herzbube Wolfgang“ will er die Klassiker weiterleben lassen.

Mehr lesen:

Familien-Kombi: Wenn die Kochmütze auf den Schlager trifft

Für frischen Wind sorgt nun ein Mann, den man eigentlich eher zwischen Pfannen und Töpfen vermutet: TV-Koch Mirko Reeh (49). Der bekannte Gastronom (u. a. „Achtung Kontrolle!“) wird Wolfgang Schwalm künftig bei ausgewählten TV-Auftritten und Shows zur Seite stehen.

Mirko Reeh steht zukünftig am Mikrofon. © Getty Images

Besonders pikant: Reeh ist der Großneffe von Wilfried Gliem. Ob der Onkel seinen Segen für das neue Bühnen-Abenteuer gegeben hat? Reeh gibt sich im Gespräch ehrlich: „Wir haben nicht darüber gesprochen. Ich habe ihn nicht erreicht, weil er ja im Krankenhaus war. Aber die Fortsetzung der Herzbuben bleibt so jedenfalls in der Familie.“

Die Zusammenarbeit sei ohnehin kein spontaner Schnellschuss gewesen: „Ich hatte Wolfgang immer angeboten, einzuspringen, wenn er mal Bedarf hat. Dann hat mich Wolfgang tatsächlich angesprochen. Die Idee gab es also schon länger. Ich freue mich riesig, ich liebe die Bühne und singen kann ich auch.“

Der letzte gemeinsame Auftritt der "Wildecker Herzbuben" beim "HeidiFest". © Getty Images

Name bleibt (vorerst) tabu

Eines ist jedoch klar geregelt: Den legendären Namen „Wildecker Herzbuben“ wird das neue Gespann nicht tragen. Hier zieht Reeh eine klare Grenze: „Nein, die Rechte liegen bei Wilfried.“

Statt einer bloßen Ablöse soll es eine respektvolle Fortsetzung sein. Hits wie „Herzilein“ oder „Hallo, Frau Nachbarin“ werden also auch künftig nicht fehlen, wenn Schwalm seine Stimmgewalt und Reeh seine neue Energie in die Waagschale werfen. Eine ungewöhnliche Liaison aus Koch-Power und Schlager-Leidenschaft, die zeigt: Das „Herzerl“ schlägt weiter – nur eben in einem neuen Rhythmus.