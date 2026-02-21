Verletzter Arbeiter im Spital verstorben

Nach einem schweren Arbeitsunfall in einem Betrieb in Hard gibt es traurige Nachrichten: Ein Mann ist am Samstag seinen Verletzungen erlegen. Der Vorfall ereignete sich bereits vor zweieinhalb Wochen.

Vorarlberg. Der tragische Vorfall ereignete sich am 4. Februar gegen 14:10 Uhr in einem Unternehmen im vorarlbergischen Hard. Zwei Mitarbeiter waren gerade dabei, Metallschubladen aus einem Auszugsregal für Baustahl zu entfernen. Beim Herausheben einer Schublade mit einem Gabelstapler passierte das Unglück: Die schwere Lade kippte vermutlich nach unten und klemmte einen der Männer mit dem Unterkörper ein. Der Mann verstarb am Samstag im Landeskrankenhaus Feldkirch, wie die Polizei heut mitteilte.

Unmittelbar nach dem Unfall eilten Kollegen zur Hilfe und konnten den eingeklemmten Mann bergen. Ein Notarztteam übernahm die Erstversorgung am Unfallort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C8 angefordert, der den Patienten ins Landeskrankenhaus Feldkirch flog. Dort kämpften die Mediziner über zwei Wochen lang um sein Leben, konnten ihn letztlich aber nicht mehr retten.

Bei dem Unfall wurde auch ein zweiter Kollege getroffen und verletzt. Die herabstürzende Schublade traf ihn am Kopf, woraufhin er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden musste.