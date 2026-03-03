Megan Fox, Cher, Lady Gaga & Co.: Die Beauty-Tricks der Hollywood-Stars

Trotz zunehmenden Alters scheinen Reese Witherspoon, Lady Gaga, Megan Fox und Cher kaum gealtert. Zwischen gesunder Lebensweise, Pflege und minimalinvasiven Eingriffen bewahren sie seit Jahren ihre strahlende Ausstrahlung.

Sie werden älter – und sehen trotzdem (fast) gleich aus. Während Reese Witherspoon bald ihren 50. Geburtstag feiert, Cher mit fast 80 Jahren die Zeit endgültig herauszufordern scheint und Lady Gaga sowie Megan Fox mit bald 40 kaum Spuren des Älterwerdens zeigen, stellt sich einmal mehr die Frage: Wie viel davon ist gute Genetik, Disziplin und Selbstfürsorge – und wo hat eventuell die moderne Ästhetik nachgeholfen?

Mehmet Atila © Medical Inn

"In einer Branche, in der Jugend als Währung gilt und jeder Auftritt unter dem Vergrößerungsglas steht, zeigen Lady Gaga, Megan Fox, Reese Witherspoon und Cher seit Jahren oder sogar Jahrzehnten eine immer top gestylte und strahlende TV- und Bühnenpräsenz. Doch nicht nur ein gesunder Lebensstil hilft ihnen dabei, die eine oder andere hat nachgeholfen", sagt Prof. CH Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Direktor der "Medical Inn"-Klinik in Düsseldorf.

Megan Fox

© NBCUniversal Getty

Schauspielerin Megan Fox steht für Sinnlichkeit und weibliche Rundungen. Am 16. Mai 2026 wird die US-Amerikanerin 40 Jahre alt. „Betrachtet man ältere Bilder und Aufnahmen von ihr – etwa zu Zeiten ihres Karriere-Durchbruchs 2007 mit dem Film ‚Transformers‘ – lässt sich schnell ein Unterschied zu heute erkennen. Sie spricht offen von ihren Schönheitsoperationen, darunter eine Nasenkorrektur in ihren frühen 20ern, Botox-Injektionen und Brustvergrößerungen. Letztere ließ die Mutter von vier Kindern nach den Schwangerschaften durchführen. Viele Frauen leiden nach der Geburt unter Volumenverlust an der Brust und wünschen sich ihre Oberweite zurück. Außerdem berichtete Fox auch über eine körperdysmorphe Störung, aufgrund derer sie unter Unsicherheit und einer verzerrten Selbstwahrnehmung leidet“, erläutert Dr. Atila.

Lady Gaga

© Getty Images

Die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga wurde am 28. März 1986 in New York als Stefani Joanne Angelina Germanotta geboren und wird dieses Jahr 40. „Sie spricht sich immer wieder für natürliche Schönheit aus und bestreitet mögliche Beauty-Eingriffe. Sie gehört zu den wandlungsfähigsten Künstlerinnen unserer Zeit und setzt immer wieder auf exzentrische, avantgardistische oder auch glamouröse Looks. So sieht sie immer wieder verändert aus. Es gibt jedoch auch Spekulationen über Beauty-Eingriffe. Es könnte eine dezente Nasenkorrektur vorgenommen worden sein, ebenfalls eine Anhebung der Augenlider. Filler sind möglicherweise auch zum Einsatz gekommen – etwa im Bereich der Wangen und Lippen. Falls sie Eingriffe durchführen ließ, handelt es sich um minimale Behandlungen, die heutzutage keine Seltenheit mehr darstellen – insbesondere bei ihrer medialen Präsenz“, sagt der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.

Reese Witherspoon

© Getty Images

Reese Witherspoon, bekannt durch Filme wie „Natürlich Blond“ oder „Walk the Line“, wird am 22. März 2026 50 Jahre alt. Bereits seit Jahren als Schauspielerin und Produzentin aktiv, wird sie oft für ihr jugendliches Aussehen bewundert. Sie hat sich jedoch nie zu Beauty-OPs bekannt. Dr. Atila erklärt: „Reese Witherspoon wird sicherlich auf eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung und regelmäßigem Sport achten. Sie berichtete in Interviews außerdem von ihrer konsequenten Hautpflege, etwa von der Anwendung des ‚Magic Serum Crystal Elixir‘ von Charlotte Tilbury. Eventuell hilft sie ihrem jugendlichen Aussehen aber auch mit minimalinvasiven Behandlungen wie Fillern – etwa aus Hyaluron – oder Laserbehandlungen nach. Ebenfalls beliebt in Hollywood sind nicht-chirurgische Faceliftings, bei denen erschlafftes Gewebe subtil angehoben und Volumen wiederhergestellt wird, ohne dass Schnitte oder Narkose erforderlich sind.“

Cher

Cher © Getty

Sängerin und Schauspielerin Cheryl Sarkisian, besser bekannt als Cher, feiert am 20. Mai 2026 bereits ihren 80. Geburtstag. „Cher hat nie ein Geheimnis um ihre Schönheitsoperationen gemacht. Sie ließ Brustvergrößerungen, Nasenkorrekturen, Facelifts und Fettabsaugungen vornehmen. So überzeugt sie seit Jahrzehnten mit einem frischen und kraftstrotzenden Auftreten. Sie macht nicht nur seit Jahrzehnten Musik, sondern hat auch immer wieder neue Geschäftsideen. Außerdem sagte sie 2022 gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass sie sich nie mit grauen Haaren zeigen werde. Auch das trägt zu einem jüngeren Erscheinungsbild bei. Dieser offene Umgang mit Schönheitsoperationen war am Anfang ihrer Karriere zwar noch kontrovers, stellt heute aber keine Seltenheit mehr dar – auch vor dem Hintergrund des Longevity-Trends. Die Menschen leben immer länger und wollen entsprechend auch länger jung, fit und gut aussehen“, so Dr. Atila.