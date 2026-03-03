Kraftwerk lassen die Festspiel-Bühne beben

Das nächste Konzerthighlight ist fixiert. Am 15. September zünden die Electronic-Pioniere von Kraftwerk auf der Seebühne in Bregenz Kulthits wie „Das Model“

2024 zündeten sie ihre beeindruckende Multimedia-Show vor Schloss Schönbrunn, 2025 ließ man das ehrwürdige Festspielhaus in Salzburg erzittern und jetzt nehmen die Electoronic-Pioniere von Kraftwerk Kurs auf die Festspiel-Kulisse in Bregenz. Am15. September ertönen Kulthits wie "Das Model", „Autobahn“ oder "Trans-Europa Express" auf der Seebühne. Die Tickets für den einmaligen Konzerthit im Ländle unter dem Motto „Multimedia Tour 2026“ gibt’s am Freitag (6. März) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© Barracuda Music

© Getty Images

"Es wird eine dynamische Performance. Eine Weiterentwicklung der letzten Kraftwerk-Shows. Eine lebendige Mensch-Maschine." verspricht Mastermind Ralf Hütter verspricht dafür ein „Multimedia-Gesamtkunstwerk“. Auch mit speziell entwickelten 3D-Video-Projektionen auf die Festspiel-Bühne.