Paukenschlag: Die Toten Hosen hören auf!

Am 29. Mai kommt das letzte Album der Toten Hosen. Mit „Trink aus, wir müssen gehen!“ und dem Bonus-Album „Alles muss raus“ sagen Campino und Co. Goodbye.

Der 29. Mai 2026 – ein schicksalhaftes Datum für alle Deutschrock-Fans. Denn da liefern Die Toten Hosen ihre letzte CD „Trink aus, wir müssen gehen!“ dem man auch gleich das Bonus-Album „Alles muss raus“ draufpackt. Die große Abschieds-Tour ja sowieso: Am 12. September lassen es Campino und Co. im Wiener Ernst Happel Stadion krachen Am 23. Juni 2027 gibt’s das allerletzte Österreich-Konzert am Open Air Gelände der Messe Graz

© zeidler

© JKP

„Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht“, gibt Campino für die letzten Songs die Direktiven. Und dafür feuern die Hosen von laut bis leise und darüber hinaus die ganze Bandbreite ab, die man von ihnen gewohnt ist.

© Donata Wenders

Neun Jahre nach „Laune der Natur“ und fast 45 Jahre nach der Bandgründung schließen die Toten Hosen mit „Trink aus, wir müssen gehen!“ einen Kreis: Es wird das letzte reguläre Studioalbum der Band!

© Getty Images

Spannend: Die neuen Lieder werden durch das Bonusalbum „Alles muss raus!“ ergänzt: „Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt“, so die Band über ihr kommendes Werk, dass man auch mit zwei Österreich-Konzerte gebührend verabschiedet.