Letzte Chance auf die Toten Hosen in Wien

Am 12. September 2026 zünden die Toten Hosen ihr vermeintliches Abschiedskonzert im Happel Stadion. Am Mittwoch geht dafür ein allerletztes Kartenkontingent in den Verkauf.

Das Abschiedskonzert der Toten Hosen unter dem Motto „Trink aus wir müssen gehen“ am 12. September 2026 im Wiener Ernst Happel Stadion ist ausverkauft. Das war für Fans die noch nach Tickets suchen die schlechte Nachricht. Jetzt die gute: Am Mittwoch (24. September) um 17 Uhr kommt auf der Bandhomepage dth.de noch ein letztes Restkartenkontingent in den Verkauf.

© zeidler



Mit einem Posting unter dem Titel „Wir schenken noch mal nach!“ geben Campino und Co. die frohe Kunde: „Unsere Crew ist schon mitten in den Vorbereitungen für die „Trink Aus! Wir müssen Gehen"-Tour im kommenden Jahr. Aus diesem Grund können die örtlichen Veranstalter der einzelnen Konzerte noch eine zum Teil sehr begrenzte Anzahl zusätzlicher Tickets in den Verkauf geben.“

© zeidler



Der Verkauf der letzten Karten, so verraten es „die Hosen“, ist nun möglich, „weil die endgültigen Sichtlinien nun geprüft werden konnten, nachdem ein Großteil der Produktion final abgestimmt wurde.“

© zeidler

Die Abschiedstour unter dem Motto „Trink aus wir müssen gehen“ startet am 7. Juni in Esch/Alzette Luxemburg. Aktuell ist das allerletzte Konzert eben in Wien angesetzt. Insider rechnen jedoch damit, dass die Hosen noch das eine oder andere Heimspiel in Düsseldorf draufsetzen. Wenn nicht, dann wird am 12. September im Happel Stadion Musikgeschichte geschrieben. Mit der letzten Live-Ausfahrt der „Opel Gang“!