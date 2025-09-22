Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Letzte Chance auf die Toten Hosen in Wien
© zeidler

Restkarten

Letzte Chance auf die Toten Hosen in Wien

Von
22.09.25, 14:53
Teilen

Am 12. September 2026 zünden die Toten Hosen ihr vermeintliches Abschiedskonzert im Happel Stadion. Am Mittwoch geht dafür ein allerletztes Kartenkontingent in den Verkauf.  

Das Abschiedskonzert der Toten Hosen unter dem Motto „Trink aus wir müssen gehen“ am 12. September 2026 im Wiener Ernst Happel Stadion ist ausverkauft. Das war für Fans die noch nach Tickets suchen die schlechte Nachricht. Jetzt die gute: Am Mittwoch (24. September) um 17 Uhr kommt auf der Bandhomepage dth.de noch ein letztes Restkartenkontingent in den Verkauf. 

Letzte Chance auf die Toten Hosen in Wien
© zeidler


Mit einem Posting unter dem Titel „Wir schenken noch mal nach!“ geben Campino und Co. die frohe Kunde: „Unsere Crew ist schon mitten in den Vorbereitungen für die „Trink Aus! Wir müssen Gehen"-Tour im kommenden Jahr. Aus diesem Grund können die örtlichen Veranstalter der einzelnen Konzerte noch eine zum Teil sehr begrenzte Anzahl zusätzlicher Tickets in den Verkauf geben.“

Letzte Chance auf die Toten Hosen in Wien
© zeidler


Der Verkauf der letzten Karten, so verraten es „die Hosen“, ist nun möglich, „weil die endgültigen Sichtlinien nun geprüft werden konnten, nachdem ein Großteil der Produktion final abgestimmt wurde.“

Letzte Chance auf die Toten Hosen in Wien
© zeidler

Die Abschiedstour unter dem Motto „Trink aus wir müssen gehen“ startet am 7. Juni in Esch/Alzette Luxemburg. Aktuell ist das allerletzte Konzert eben in Wien angesetzt. Insider rechnen jedoch damit, dass die Hosen noch das eine oder andere Heimspiel in Düsseldorf draufsetzen. Wenn nicht, dann wird am 12. September im Happel Stadion Musikgeschichte geschrieben. Mit der letzten Live-Ausfahrt der „Opel Gang“!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden