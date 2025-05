Die Toten Hosen rocken 2026 im Happel Stadion!

Rockfans dürfen sich freuen: "Die Toten Hosen" gehen wieder auf große Tour – und machen dabei auch Halt in Wien! Am 12. September 2026 wird die legendäre Punkrock-Band aus Düsseldorf das Ernst-Happel-Stadion zum Beben bringen.

Nach ihrem fulminanten Festival-Sommer 2024 und zahlreichen ausverkauften Shows in Deutschland und der Schweiz kehren Campino und Co. nun auch endlich wieder nach Österreich zurück. Mit ihrer neuen "Trink Aus, wie gehen"-Tour wollen Die Toten Hosen die Highlights ihrer über 40-jährigen Bandgeschichte feiern.

© privat ×

Die Stimmung dürfte dabei wie gewohnt am Siedepunkt kochen. Denn kaum eine deutsche Band versteht es so gut wie "Die Toten Hosen", Stadion-Atmosphäre mit rauer Authentizität zu verbinden. Frontmann Campino bringt auf der Bühne regelmäßig ein Energielevel, das seinesgleichen sucht – und lässt selbst jüngere Bands alt aussehen. Dass Wien dabei zu den Fixpunkten der Tour gehört, ist für die Band längst Tradition: Schon in der Vergangenheit machten sie regelmäßig Halt in der österreichischen Hauptstadt und hinterließen stets ein begeistertes Publikum.

© TZOe Zeidler-Künz ×

Der Ticketvorverkauf startet demnächst – und die Erfahrung zeigt: Wer dabei sein will, sollte schnell sein. Denn Shows der Hosen sind seit jeher ein Garant für ausverkaufte Ränge und Gänsehaut-Momente.

Ein Pflichttermin also für alle Fans, die seit Jahrzehnten mit der Band gewachsen sind. Der 12. September 2026 dürfte damit schon jetzt ein Fixpunkt im Kalender zahlreicher Musikliebhaber sein. Weitere Details zur Tour sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Fest steht schon jetzt: Wien darf sich auf eine unvergessliche Rocknacht mit einer der größten deutschen Bands aller Zeiten freuen.