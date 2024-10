Alko-Lenker krachte gegen Hausmauer von Ordination

43-Jähriger kam mit leichten Verletzungen davon - Statiker musste wegen Beschädigungen Betretungsverbot für Gebäude verhängen

Ein betrunkener Lenker eines Kleinbusses ist Freitagabend in Gnas im Bezirk Südoststeiermark in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und frontal gegen die Hausmauer einer Ordination gefahren. Während der 43-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, wurde das Fahrzeug laut Feuerwehr komplett demoliert und auch die Stabilität der Hausmauer war nach dem Crash gefährdet. Sie musste abgestützt werden, hieß es am Samstag.

Der Unfall passierte gegen 18.45 Uhr auf der Gemeindestraße zwischen Poppendorf und Gnas im Ortsteil Lichtenberg. Warum der Lenker mit dem Firmenbus von der Straße abkam, ist unklar. Er wies allerdings eine Alkoholisierung auf und wurde zur weiteren Untersuchung ins LKH Feldbach gebracht. Ein Statiker verhängte wegen der Schäden an der Ordination ein Betretungsverbot für die Räumlichkeiten.