Geheimnisvolles Rätsel um Schatzsucher

Ein herrenloser Rucksack, mysteriöse Geräusche aus der Tiefe und der Fund von Sprengstoff – das Verschwinden eines Hobby-Schatzsuchers in einem stillgelegten Bergwerksstollen wirft immer mehr Fragen auf.

Die ungewöhnlichen Ereignisse begannen, als Anwohner in der Nähe des stillgelegten Bergwerks bei Frohnau einen verdächtigen Mann bemerkten und die Behörden verständigten. Der Mann, Oliver K., war offenbar in das verlassene Stollensystem eingestiegen. Daraufhin wurden Sylvio Beyer (60) und Eric Uhlig (35) von der Bergsicherung Schneeberg beauftragt, die Situation vor Ort zu prüfen. Sie machten einen Kontrollgang, um nach Spuren des Vermissten zu suchen.

Suche nach dem Vermissten intensivieren

Das Loch, durch das Oliver K. vermutlich in den Stollen geklettert ist, sollte in Kürze mit einem Bauzaun und rot-weißem Absperrband gesichert werden. Um die Suche nach dem Vermissten zu intensivieren, wird das Technische Hilfswerk (THW) aus Zwickau am Abend mit Spezialgerät zur Rettung Verschütteter erwartet, um den Stollen weiter zu durchsuchen und Hinweise auf den Verbleib von Oliver K. zu finden.

Rucksack mit Trinkflasche und Lampe

Bergsicherer Beyer sagte: „Gegen 15.30 Uhr entdeckten wir neben einem Bergwerksloch ein Fahrrad und einen Rucksack mit Trinkflasche und Lampe, aber ohne Papiere. Wahrscheinlich zwängte sich der Besitzer dieser Sachen durch ein schmales Loch in den Stollen. Zuvor buddelte er wohl den Eingang auf", wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Wo sich der Schatzsucher befindet, ist bis dato unklar.