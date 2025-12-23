Verlobung: Hollywood-Star Bradley Cooper will Gigi Hadid heiraten

Es wird ernst zwischen Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper. Laut internationalen Medienberichten soll er bei Gigis Mama um ihre Hand gefragt haben.

Bei Bradley Cooper und Gigi Hadid scheint es längst nicht mehr nur um eine Hollywood-Romanze zu gehen – vielmehr um Zukunftspläne mit klarer Richtung. Der 50-jährige Schauspieler meint es offenbar ernst und hat dabei auch den Segen der Familie im Blick. Laut einem Bericht der Daily Mail soll Cooper bereits bei Gigis Mutter Yolanda Hadid um die Hand ihrer Tochter angehalten haben. Auch seine eigene Mutter, Gloria Campano, habe er frühzeitig in seine Überlegungen eingebunden.

Der nächste Schritt scheint damit nur noch eine Frage der Zeit zu sein: Eine Hochzeit im Jahr 2026, angeblich in New York, steht im Raum. Kennengelernt hat sich das Paar im Oktober 2023 – ganz unspektakulär bei einer Kinderparty in New York. Seit April dieses Jahres zeigen Bradley Cooper und Gigi Hadid ihre Beziehung auch öffentlich auf Instagram.

Familienmenschen

Doch nicht nur Bradley hat vorgesorgt. Auch Gigi soll ihre Hochzeitspläne bereits innerhalb der Familie besprochen haben. Gespräche mit ihrer Mutter Yolanda und ihrem Vater Mohamed Hadid (77) sollen ebenso stattgefunden haben. Insider berichten gegenüber der Daily Mail, dass für beide vor allem ein stabiles gemeinsames Familienleben im Mittelpunkt steht – mit besonderem Fokus auf ihre Kinder.

Patchwork wie im Film

Bradley Cooper ist Vater der siebenjährigen Lea De Seine aus seiner früheren Beziehung mit Irina Shayk (39). Gigi Hadid hat Tochter Khai, die aus ihrer Beziehung mit Zayn Malik (32) stammt. Die beiden bringen also nicht nur ihre Karrieren, sondern auch ihre Rollen als Eltern in die Partnerschaft ein. „Er will in New York eine stabile Familie aufbauen“, so eine Quelle gegenüber der Daily Mail.

© Getty Images

Zuletzt wurden Gigi und Bradley händchenhaltend nach einem gemeinsamen Theaterabend am Broadway gesehen. Auf dem Programm stand Samuel Becketts „Warten auf Godot“ – ein kultureller Ausflug, der gut zum Bild eines Paares passt, das abseits des Glamours einen ruhigen, gemeinsamen Alltag pflegt. Der Austausch zwischen den beiden Familien sei dabei harmonisch verlaufen, heißt es. Yolanda Hadid unterstütze die Pläne ihrer Tochter demnach voll und ganz.

Bodenständige Verbindung

Auch im Alltag zeigt sich die Beziehung erstaunlich bodenständig. Gigi erzählte im Gespräch mit der Vogue, Bradley habe sie „wieder fürs Theater begeistert“ und vermittle ihr das Gefühl einer „normalen Dating-Erfahrung“. Zudem betonte sie, wie dankbar sie für ihre Rollen als Mutter, Partnerin und Schwester sei.

Bradley Cooper gilt als eng mit seiner Mutter Gloria verbunden, die ihn seit Jahren diskret begleitet und bei wichtigen Lebensentscheidungen unterstützt. Auch Gigi Hadid pflegt ein besonders nahes Verhältnis zu ihrer Familie, zu der neben Yolanda auch Vater Mohamed gehört. Beide stammen aus Familien, in denen Zusammenhalt und Loyalität eine zentrale Rolle spielen – Werte, die sie nun offenbar in ihre eigene Patchwork-Familie einbringen wollen.