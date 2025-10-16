Victoria’s Secret Show 2025: Große Debüts und die heißesten Looks aller Zeiten

Die heißeste Show des Jahres ist zurück! Am 15. Oktober 2025 schwebten Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima und viele andere Supermodels mit ihren ikonischen Flügeln wieder über den Laufsteg und sorgten für Gänsehautmomente - mit heißen Looks und überraschenden Highlights.

Nach jahrelanger Pause feierte die Victoria’s Secret Show erst im letzten Jahr ihr großes Comeback und auch 2025 ging es wieder heiß her: Die absolute Creme de la Creme der Supermodels marschierte für das legendäre Dessous-Label über den Catwalk und auch in der Front Row wurde das Who-is-Who der Modebranche gesichtet. Doch in den letzten Jahren hat sich einiges geändert: Während früher vor allem superdünne, durchtrainierte Körper im Fokus standen, zeigt Victoria’s Secret jetzt eine etwas buntere Vielfalt an Frauentypen.

Emily Ratajkowski feiert Laufsteg-Debüt

© Getty Images

Ein echtes Highlight der Show: Emily Ratajkowski! Die 34-Jährige betrat zum ersten Mal überhaupt den berühmten Victoria’s Secret Laufsteg und brachte die Fans in einem heißen Dessous-Set samt dreidimensionaler Orchideenblüte als "Flügel" um den Verstand. Als Newcomerin befand sie sich in guter Gesellschaft mit WNBA-Star Angel Reese, Amelia Gray Hamlin und Iris Law, die ebenfalls ihr Victoria’s Secret Debüt feierten.

Die Legenden sind zurück

Victoria's Secret Show 2025: Dessous-Spektakel mit Star-Power 1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Natürlich durften auch die bekannten Victoria's Secret-Engel nicht fehlen. Gigi und Bella Hadid, Adriana Lima und Candice Swanepoel begeisterten das Publikum mit verführerischen Looks und sorgten für zahlreiche Hingucker. Vor allem Bellas Auftritt sorgte für Begeisterung. Dieses Ereignis folgt auf Hadids Rückkehr auf den Laufsteg während der Paris Fashion Week, nachdem sie Anfang Herbst wegen einer Lyme-Borreliose-Behandlung im Krankenhaus lag.

Babybauch und Kurven statt Sixpack

© Getty Images

Victoria’s Secret hat die Show etwas inklusiver gemacht. Jasmine Tookes, die momentan im achten Monat schwanger ist, präsentierte stolz ihren Babybauch in einem atemberaubenden nudefarbenen Dessous-Set, das sie mit einem Netz-Midikleid und Perlen-Verzierungen umhüllte.

© Getty Images

Auch Ashley Graham setzte ein starkes Statement. Sie zeigte sich in einem verführerischen schwarzen Spitzen-Outfit mit passenden Flügeln und sorgte für Begeisterung in der Front Row. Nicht nur durchtrainierte Körper, sondern auch mehr Weiblichkeit und Diversität sind jetzt ein Teil der Victoria’s Secret Show – und das kam beim Publikum richtig gut an!

Premieren auf dem Laufsteg und der Bühne

Doch nicht nur Jasmine Tookes' Eröffnung war eine Premiere für die Victoria's Secret Fashion Show. Auch WNBA-Star Angel Reese und Olympiaturnerin Suni Lee schrieben Geschichte, indem sie als erste Profisportlerinnen überhaupt über den legendären Laufsteg liefen.

© Getty Images

Musikalisch hatte die Show ebenfalls einiges zu bieten: Missy Elliott, Karol G, Madison Beer und die K-Pop-Sensation Twice feierten ihr Debüt bei Victoria’s Secret. Zum zweiten Mal in Folge sorgten ausschließlich weibliche Künstlerinnen für den perfekten Soundtrack.

Ein echter Star-Aufmarsch am Pink Carpet

Victoria's Secret Show: Stars am Pink Carpet 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Bevor die Dessous-Show startete, wurde der Pink Carpet gerollt. Und wie immer ließen sich auch die Stars in ihren besten Outfits blicken! Sarah Jessica Parker, Tessa Brooks, Dylan Sprouse und Co. – sie alle glänzten in ihren Glamour-Looks und machten den Abend zu einem echten Fashion-Event.