"Das geht zu weit!" Kim Kardashian launcht Tangas mit Schamhaaren

Die neue Kollektion von Kim Kardashians Marke SKIMS sorgt für Stirnrunzeln. Die Unternehmerin bietet jetzt Dessous mit Fake-Intimbehaarung an.

Kaum hat sich die Welt von den BHs mit Fake-Nippeln erholt, legt Kim Kardashian nach – und zwar mit haariger Mission. Ihre Marke SKIMS sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: Dieses Mal mit Tangas, die mit künstlicher Intimbehaarung versehen sind. Ja, das haben Sie richtig gelesen. Kim Kardashian bringt Unterwäsche, die aussieht, als wäre da unten alles ganz natürlich geblieben, auf den Markt.

Retro, frech und ein bisschen absurd

Beworben wird die neue Kollektion im Stil einer Retro-TV-Show – mit körnigem Bildlook und einer ordentlichen Portion Selbstironie. Der Slogan: Dein „Teppich“ kann jede Farbe haben, die du willst – passend zu deinem Haar, völlig anders oder einfach so, wie du dich heute fühlst.

Das Ganze wirkt wie eine Parodie auf die überperfekte Beauty-Welt, in der jedes Härchen wegrasiert wird – und spielt gekonnt mit dem Tabu rund um Körperbehaarung.

Von glatt bis lockig, blond bis tiefschwarz ist alles mit dabei

Die neue SKIMS-Kollektion umfasst Slips mit künstlicher Schambehaarung in verschiedenen Farbtönen und Strukturen – von glatt bis lockig, von honigblond bis espresso-dunkel. Laut SKIMS sollen Kundinnen und Kunden damit „ihre natürliche Seite neu entdecken – oder einfach Spaß am Experimentieren haben“.

Tatsächlich trifft der Launch einen Nerv: Auf TikTok etwa trendet der Hashtag #BushTok, wo Selbstliebe und Natürlichkeit im Mittelpunkt stehen.

Fans empört

Wie immer bei Kim Kardashian: Das Netz dreht durch. Einige finden die Idee verstörend, andere mutig. Unter den offiziellen Instagram-Videos sammeln sich Kommentare wie „Geht’s dir eigentlich noch gut, Kim?“, „Das geht endgültig zu weit!“ oder „Wurdet ihr gehackt?“. Doch der Aufruhr scheint SKIMS nur zu beflügeln – erste Größen waren schon kurz nach dem Launch ausverkauft.

Kim Kardashian bleibt die Meisterin des Gesprächsstoffs

Ob Fake-Nippel, Kunstfell-Bikinis, Unterhosen mit Po-Implantaten oder behaarte Tangas: Kim Kardashian versteht es wie keine Zweite, für Schlagzeilen zu sorgen. Und genau das ist offenbar ihr Erfolgsrezept.