Neuester Beauty-Wahnsinn: Kim Kardashian launcht Skims Shapewear fürs Gesicht

Kinnriemen fürs perfekte Selfie? Kim Kardashian geht mit Skims jetzt aufs Ganze – und bringt Shapewear fürs Gesicht. Der „Sculpt Face Wrap“ verspricht Kontur im Schlaf, ist schon ausverkauft – und sorgt für Kritik: Muss unser Gesicht jetzt auch in Form gepresst werden?

Nach den viralen Hüft-Shorts mit Schaumstoffpolstern für breitere Hüften folgt jetzt der nächste Skims-Kracher: Kim Kardashian (44) hat ihrer milliardenschweren Shapewear-Brand ein neues Körperteil ins Visier genommen – das Gesicht. Am 29. Juli launcht Skims den „Seamless Sculpt Face Wrap“, ein elastisches Band mit Klettverschluss, das beim Schlafen getragen werden soll und eine definiertere Kieferpartie verspricht.

Das Produkt ist bereits ausverkauft – noch bevor sich die Stimmen der Skeptiker:innen richtig formieren konnten. Denn: Die Kritik kommt schnell und nicht ganz unberechtigt.

Gesicht in Form schlafen?

Das Prinzip erinnert an sogenannte Kinnbänder, die bereits in der TikTok-Beauty-Bubble einen Hype erlebten – dort wurde versprochen, die Jawline lasse sich über Nacht in Topform bringen. Doch das Problem: Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit? Fehlanzeige. Medizinische Expert:innen und Dermatolog:innen sind sich weitgehend einig: Die Haut lässt sich nicht durch Druck von außen dauerhaft „modellieren“. Was hier eher passiert, ist ein kurzfristiger, minimaler Lymphabfluss – ähnlich wie beim Gua Sha oder Face Taping – der über Nacht ohnehin wieder verschwindet.

Die nächste Stufe im Beautywahn?

Bleibt also die Frage: Warum kaufen es trotzdem so viele? Weil das Schönheitsversprechen einfach zu verführerisch ist. Kim Kardashian ist schließlich das ultimative Testimonial für perfekte Gesichtskonturen – wenn sie ein Produkt trägt, muss es ja funktionieren… oder?

Doch was dabei vergessen wird: Kim hat Zugriff auf High-End-Behandlungen, Kosmetikprofis, medizinische Eingriffe – und einen Social-Media-Apparat, der ihr Image täglich formt. Und trotzdem wird jetzt suggeriert: Ein bisschen Shapewear fürs Gesicht – und alles wird gut?

Druck auf Frauenkörper – jetzt auch am Kopf?

Dass der Optimierungsdruck, der früher vor allem Bauch, Beine, Po betraf, inzwischen auch das Gesicht erreicht hat, ist kein Zufall. Der „Face Wrap“ trifft einen Nerv in einer Zeit, in der Alterung als Makel gilt und Filter-Ästhetik zum Alltag gehört. Er suggeriert: Deine Jawline ist nicht „snatched“ genug? Dann liegt’s an deiner Schlafroutine – nicht etwa an unrealistischen Idealen.

Das wirklich Traurige daran? Dass erneut Frauen (und zunehmend auch Männer) glauben sollen, dass sie „etwas tun müssen“, um nicht zu schnell zu altern oder nicht dem gesellschaftlich definierten Schönheitsideal zu widersprechen.

Innovation oder Irrsinn?

Ob der Skims Face Wrap eine clevere Erweiterung der Shapewear-Welt ist oder einfach ein weiteres Produkt, das mit Unsicherheiten Geld verdient – das wird die Zeit zeigen. Was aber sicher ist: Der Beautywahn hat jetzt ein neues Accessoire. Und der Druck auf unsere Gesichter? Leider auch.