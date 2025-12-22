Grippewelle: So stecken Sie sich an Weihnachten nicht an

Husten, Schnupfen und Fieber sind kurz vor den Feiertagen überall und ausgerechnet jetzt kommt die ganze Familie zusammen. Muss man sich an Weihnachten zwangsläufig anstecken? Zum Glück nicht. Diese einfachen Tipps helfen, gesund zu bleiben.

Kaum wird es kalt, rollt sie an: die große Krankheitswelle. Husten, Schnupfen und Fieber, kurz gesagt die Grippe, Corona & Co. machen aktuell in vielen Haushalten die Runde und ausgerechnet jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Blöd nur: Die Feiertage verbringt kaum jemand allein. Gemeinsames Essen, Umarmungen und lange Abende am Tisch erhöhen die Ansteckungsgefahr leider enorm.

Heißt das, Sie müssen sich an den Feiertagen zwangsläufig anstecken? Zum Glück nicht. Mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko deutlich senken - selbst dann, wenn es jemanden in der Familie bereits erwischt hat.

© Getty Images

Abstand halten

So unromantisch es klingt: Wer krank ist, sollte nicht direkt neben Oma, Opa oder den Kindern sitzen. Ein bisschen Abstand am Tisch oder auf dem Sofa kann schon viel ausmachen. Küsschen und Umarmungen dürfen dieses Jahr ruhig mal pausieren, die kommen wieder.

Lüften

Frische Luft ist einer der wichtigsten Faktoren, um Viren aus dem Raum zu bekommen. Lüften Sie regelmäßig, am besten alle 20 bis 30 Minuten kurz stoßlüften. Ja, auch wenn der Baum dabei kurz friert. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.

Getrennte Gläser, Besteck & Co.

Klingt banal, wird aber gerne vergessen: Teilen Sie keine Gläser, keine Löffel und auch keine Servietten. Gerade bei Erkältungen verbreiten sich Viren besonders leicht über gemeinsam genutzte Gegenstände.

Händewaschen nicht vergessen

Zwischen Geschenke auspacken, Kekse naschen und Tischdecken bleibt das Händewaschen oft auf der Strecke. Dabei ist es einer der effektivsten Schutzmechanismen. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände - vor allem vor dem Essen.

Kranke dürfen sich ruhig zurückziehen

Wer sich bereits angeschlagen fühlt, sollte sich nicht aus Pflichtgefühl durch den Abend kämpfen. Ein kurzer Rückzug ins Schlafzimmer, früher ins Bett oder sogar ein separates Feiern an einem anderen Tag ist absolut okay. Gesundheit geht vor Perfektion.

Maske? Darf man, muss man nicht erklären

Wenn jemand deutlich krank ist oder Sie selbst besonders vorsichtig sein möchten, kann eine Maske in Innenräumen sinnvoll sein. Das mag ungewohnt wirken, ist aber ein einfacher Schutz.

Das Immunsystem unterstützen

Auch wenn es kein Wundermittel gibt: Viel trinken, ausreichend schlafen und leichte, vitaminreiche Kost helfen dem Körper, stark zu bleiben. Ein Spaziergang an der frischen Luft wirkt oft besser als der dritte Keks.

Niemand möchte Weihnachten krank im Bett verbringen. Mit ein bisschen Rücksicht, frischer Luft und klaren Regeln lässt sich das Ansteckungsrisiko deutlich reduzieren