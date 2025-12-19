Weihnachtsaktivitäten: So viele Kalorien verbrennen Sie zwischen Keksdose und Christbaum

Ob Backen, Putzen, Rodeln oder hektisches Last-Minute-Shopping - Weihnachten ist sportlicher, als es aussieht. Wir verraten Ihnen wie viele Kalorien Sie nebenbei eigentlich verbrennen.

Weihnachten gilt ja offiziell als Zeit der Besinnlichkeit - inoffiziell aber auch als Hochsaison für Kekse, Braten und „Ach, eine Portion geht noch“. Die gute Nachricht: Viele typische Weihnachtsaktivitäten sind heimliche Kalorienkiller. Ganz ohne Sportoutfit. Hier kommt eine kleine Übersicht, wie viele Kalorien Sie bei ihren weihnachtlichen To-dos verbrennen.

Kekse backen

© Getty Images

Kalorienverbrauch: ca. 150-200 kcal pro Stunde

Teig rühren, ausrollen, ausstechen, Bleche hin- und hertragen - Backen ist kein Spaziergang. Besonders, wenn der Mixer streikt und Sie per Hand ranmüssen. Bonuspunkte gibt’s fürs Aufräumen danach.

Weihnachtsbaum schmücken

© Getty Images

Kalorienverbrauch: ca. 120-180 kcal pro Stunde

Leiter rauf, Leiter runter, Lichterkette entwirren (mentale Anstrengung!), Kugeln neu platzieren, wieder umdekorieren - das ist funktionelles Ganzkörpertraining. Vor allem für Arme, Rücken und Geduld.

Geschenke einpacken

© Getty Images

Kalorienverbrauch: ca. 90-130 kcal pro Stunde

Falten, schneiden, kleben, Band kräuseln - das sieht entspannt aus, fordert aber mehr als gedacht. Besonders, wenn das Papier knapp wird und improvisiert werden muss.

Weihnachtsputz

© Getty Images

Kalorienverbrauch: 250-350 kcal pro Stunde

Staubsaugen, Böden wischen, Fenster putzen - der Klassiker unter den Weihnachts-Workouts. Effektiv, schweißtreibend und garantiert unbeliebt.

Rodeln

© Getty Images

Kalorienverbrauch: 400-500 kcal pro Stunde

Runter geht schnell, rauf geht auf die Oberschenkel. Rodeln ist Cardio pur - besonders, wenn der Berg steil ist und der Schlitten unpraktisch.

Last-Minute-Shopping

© Getty Images

Kalorienverbrauch: ca. 250-400 kcal pro Stunde

Enge Geschäfte, schwere Taschen, schnelles Gehen (manchmal sogar Rennen) - Last-Minute-Shopping ist überraschend effektiv. Wer kurz vor Ladenschluss noch Geschenke besorgt, betreibt quasi Intervalltraining. Puls hoch, Schweißfaktor garantiert.

Bei diesen Weihnachtsaktivitäten verbrennen Sie Kalorien im Weihnachtsalltag und das ganz ohne Fitnessstudio.