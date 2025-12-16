Alles zu oe24VIP
Tee als Diät-Helfer: Mit diesen Teesorten können Sie wirklich abnehmen
Fettverbrennung

Tee als Diät-Helfer: Mit diesen Teesorten können Sie wirklich abnehmen

16.12.25, 11:18
Kann man mit Tee wirklich Gewicht verlieren oder ist das nur ein weiterer Diät-Mythos? Bestimmte Sorten stehen im Verdacht, Stoffwechsel und Fettverbrennung zu beeinflussen. Welche Teesorten im Fokus stehen und wie die Studienlage hierzu aussieht, lesen Sie hier. 

Kann Tee tatsächlich beim Abnehmen unterstützen? Die kurze Antwort lautet: Ja. Bestimmte Teesorten können den Stoffwechsel ankurbeln, die Fettverbrennung fördern und sogar Heißhunger dämpfen. Das ist nicht nur ein Wellness-Mythos, sondern wird auch durch Studien gestützt. Wichtig ist allerdings: Tee ist kein Wundermittel, kann eine gesunde Ernährung und Bewegung aber sinnvoll ergänzen. 

Tee als Diät-Helfer: Mit diesen Teesorten können Sie wirklich abnehmen
Wie Tee beim Abnehmen wirkt

Viele Kräuter- und Teesorten enthalten bioaktive Pflanzenstoffe, die unterschiedliche Effekte haben können. Manche regen den Stoffwechsel an, andere unterstützen die Verdauung oder helfen dabei, den Appetit auf Süßes zu zügeln. Besonders beliebt sind dabei grüner Tee, Oolong, Minze, Ingwer oder Löwenzahn. 

Welche Teesorten gelten als besonders geeignet?

Diese Sorten werden häufig empfohlen, wenn es um Gewichtsreduktion geht:

  • Grüner Tee
  • Ingwertee
  • Mate-Tee
  • Rooibostee
  • Kräuterteemischungen (z. B. Pfefferminz, Brennnessel, Löwenzahn)
  • Kreuzkümmeltee 

Grüner Tee: der Klassiker unter den Abnehm-Tees

Grüner Tee gilt als besonders wirksam und ist auch am besten erforscht. Er enthält einen hohen Anteil an Phenolverbindungen und damit starke antioxidative Eigenschaften. Fürs Abnehmen sind vor allem die sogenannten Catechine interessant. Diese sekundären Pflanzenstoffe gehören zu den Flavonoiden und geben grünem Tee seinen leicht bitteren Geschmack. 

Tee als Diät-Helfer: Mit diesen Teesorten können Sie wirklich abnehmen
In Kombination mit dem enthaltenen Koffein können Catechine den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung steigern. Studien zeigen, dass Fette im Magen-Darm-Trakt weniger stark aufgenommen werden und eher ausgeschieden werden, statt im Körper gespeichert zu werden. Eine Metaanalyse mehrerer Studien kam zudem zu dem Ergebnis, dass grüner Tee das Körpergewicht messbar reduzieren und beim Halten des Gewichts helfen kann. Auch der Grundumsatz des Körpers steigt leicht an - ein Pluspunkt für die Gewichtsabnahme. 

Ein kleiner Hinweis: Wer sehr regelmäßig Koffein konsumiert, etwa durch viel Kaffee, kann sich an den Effekt gewöhnen. Dann fällt die stoffwechselanregende Wirkung oft etwas geringer aus.

