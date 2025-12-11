Auf die Frage gibt es natürlich keine Faustregel-Antwort. Doch für eine gesunde Ernährung empfehlen Experten eine genaue Zahl.

Sie sind wieder da! In jeder Rezeption, auf jedem Besprechungstisch und bei jedem Kaffee lachen sie uns an: die kleinen Weihnachtskekse. Sie schmecken köstlich, wirken harmlos – und sorgen früher oder später für Hüftgold, wenn man es übertreibt. Also: Wie viele Weihnachtskekse darf man pro Tag essen, ohne in der Weihnachtszeit zuzunehmen?

Die kurze Antwort: Es hängt stark davon ab, wie die restliche Ernährung aussieht. Wer insgesamt ausgewogen isst und sich bewegt, muss kein schlechtes Gewissen haben – aber auch hier gibt es klare Orientierungshilfen. Denn Kekse sind meist reich an Zucker und Fett – und das sind Nährstoffe, die man laut der Weltgesundheitsorganisationen in Maßen halten sollte.

© Getty

5 Kekse pro Tag

Wenn man allgemein auf die Ernährung achtet, sind etwa fünf Weihnachtskekse pro Tag ein realistischer Richtwert. Fällt allerdings das Frühstück schon mit Semmel, Marmelade oder Wurst schwer ins Gewicht, und achtet man auch beim Mittag- und Abendessen nicht unbedingt auf die Kalorien, sollte man weniger bis gar keine Kekse essen.

Aber, Achtung: Keks ist nicht gleich Keks. Weihnachtsgebäck mit Schokolade enthält zum Beispiel viel Fett und Zucker und hat demnach eine höhere Kaloriendichte als etwa Lebkuchen.

© Getty

Grundsätzlich gelten zwei Regeln:

1. Naschen in Maßen – lieber „weniger oft“ statt „jeden Tag ein bisschen“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, die Aufnahme von sogenannten freien Zuckern – also Zucker, der Lebensmitteln zugesetzt wird oder z. B. in Honig, Sirupen oder Fruchtsäften steckt – auf unter 10 % der täglichen Energieaufnahme zu reduzieren. Noch besser wäre ein Wert unter 5 %, weil dies nachweislich das Risiko für Übergewicht und Karies weiter senkt.

Bei täglichem Naschen summiert sich der Zucker, auch nur ein paar Kekse täglich addieren Kalorien. Bewusste Tage ohne etwas Süßes sorgen dafür, dass der Gesamtenergiehaushalt im Gleichgewicht bleibt.

2. Ein kleiner Bissen „nur für den Geschmack“ ist kein Problem

Hin und wieder kleine Geschmacksbissen sind okay, denn diese überschreiten die empfohlene Zuckeraufnahme nicht sofort. Freier Zucker liefert leere Kalorien, also Energie ohne nennenswerte Nährstoffe. Durch bewusstes kosten statt „mehrere Stücke hintereinander“ nimmt man weniger freie Zucker-Kalorien auf.