Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.800 aktien down -0.31% Andritz AG 64.25 aktien down -0.54% BAWAG Group AG 120.70 aktien down -0.49% CA Immobilien Anlagen AG 23.040 aktien down -0.95% CPI Europe AG 15.060 aktien up +0.27% DO & CO Aktiengesellschaft 195.80 aktien up +1.03% EVN AG 26.900 aktien down -0.74% Erste Group Bank AG 97.95 aktien up +1.45% Lenzing AG 22.650 aktien down -2.79% OMV AG 47.600 aktien up +0.13% Oesterreichische Post AG 30.950 aktien down -0.16% PORR AG 32.050 aktien down -1.23% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.360 aktien up +4.18% SBO AG 28.050 aktien down -1.41% STRABAG SE 78.70 aktien down -0.76% UNIQA Insurance Group AG 15.220 aktien up +2.28% VERBUND AG Kat. A 63.40 aktien up +0.63% VIENNA INSURANCE GROUP AG 56.30 aktien up +7.24% Wienerberger AG 28.500 aktien down -2.33% voestalpine AG 37.700 aktien down -0.79%
  1. oe24.at
  2. Business
Nathalie Benko
© APA/HANS KLAUS TECHT

Showdown

Benko-Prozess: Wiedersehen mit Frau - vor Gericht

09.12.25, 23:15
Teilen

Zweiter Prozess gegen René Benko startet - diesmal mit Frau Nathalie. 

Innsbruck. Es ist ein Wiedersehen, das sich die beiden wohl anders vorgestellt hätten. René Benko (48) und seine Frau Nathalie (42) sitzen ab Mittwoch gemeinsam auf der Anklagebank im Landesgericht Innsbruck.

Ehe-Prüfung. Es ist das erste Aufeinandertreffen seit Benko in Untersuchungshaft musste – vor knapp einem Jahr. Engen Familienmitgliedern wie seiner Frau und seiner Mutter wurde ein Besuchsverbot auferlegt. Zu groß sei die Gefahr, dass man sich abspricht.

Wie schon im ersten Prozess gegen Benko im Oktober – damals war er allein angeklagt und wurde nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt – geht es im jetzigen Verfahren um betrügerische Krida. Das Ehepaar Benko soll, so der Vorwurf, 370.000 Euro an Vermögenswerten im Zuge der Signa-Insolvenz beiseite geschafft haben.

Nathalie Benko wird als Beitragstäterin geführt – eine offizielle Bestätigung dafür, dass es sich bei der Zweitangeklagten um Benkos Frau handelt, gibt es aber nicht. Jedenfalls soll der Tiroler Signa-Gründer elf hochpreisige Uhren, Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder sowie 120.000 Euro Bargeld in einem Tresor von Verwandten („Moni und Berni“) von Nathalie verborgen haben. Der Gesamtwert: 370.000 Euro. Damit drohen beiden ein bis zehn Jahre Haft. Beide streiten die Vorwürfe allerdings ab, für sie gilt die Unschuldsvermutung.
Zwei Prozess-Tage, es drohen bis 10 Jahre Haft

Die Verhandlung am Mittwoch ist jedenfalls von 9 bis 18 Uhr angesetzt, ein zweiter Prozesstag ist für kommenden Dienstag terminisiert. Ob der zweite Tag allerdings tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, ist – ob des recht einfachen Sachverhalts – zu bezweifeln. Sollten dann auch noch beide Ehepartner nicht einvernommen werden wollen, ist wohl mit einem Turbo-Urteil zu rechnen.

Zellen-Genosse. Nach dem Prozesstag dürfte es für Benko wieder zurück in die Justizanstalt Innsbruck gehen. Dort wartet dann sein Zellengenosse – ein „Hells Angel“ – auf ihn. Mit „Gefängnis-Nachbar“ Karl-Heinz Grasser, der seine Haftstrafe ebenfalls in Innsbruck absitzen muss und aktuell auf eine Fußfessel wartet, habe er aber keinen Kontakt.

Gesamtschaden von 300 Millionen Euro

14 Ermittlungsstränge. Dass er bald aus der U-Haft entlassen wird, gilt jedenfalls als unwahrscheinlich: Die WKStA ermittelt im Verfahrenskomplex rund um die Signa-Pleite an 14 verschiedenen Sachverhaltssträngen. Die Vorwürfe reichen von betrügerischer Krida über Untreue und schweren Betrug bis hin zu Gläubigerbegünstigung und För­derungsmissbrauch. Der ermittlungsgegenständliche Gesamtschaden belaufe sich aktuell auf rund 300 Mio. Euro, so die Staatsanwaltschaft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden