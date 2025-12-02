Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Chronik
Rettung
Sturz in Wiese

77-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall gestorben

02.12.25, 22:09
Ein 77-jähriger Salzburger ist am Dienstag mit seinem Fahrrad im Salzburger Stadtteil Gneis tödlich verunglückt. 

Der Pensionist, der am Sternhofweg unterwegs war, kam laut Polizei kurz vor 14 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Wiese. Ersthelfer versuchten, den Mann zu reanimieren und verständigten die Rettungskräfte. Doch für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Da es vorerst keine eindeutigen Hinweise auf Fremdverschulden gab, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall unmittelbar wahrnehmen konnten. Aufschluss über die Unfallursache soll auch die Obduktion des Verstorbenen bringen, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden ist. Hinweise zum Unfallhergang werden von jeder Polizeidienststelle oder dem Verkehrsunfallkommando Salzburg unter der Telefonnummer 059 133 - 55 4040 entgegengenommen.

