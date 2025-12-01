Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Unfall Wels
© laumat.at

Fahrlässige Tötung

Schwerer Crash mit zwei Toten: Unfall-Lenker kassierte zehn Monate

01.12.25, 15:37
Teilen

Der Kleinbus des Bulgaren war komplett ungebremst von hinten in den Sattelschlepper gerast.

Der schwere Unfall ereignete sich am 26. Mai auf der Welser Autobahn A25. Vor Gericht war der angeklagte Bulgare (47) nicht erschienen, wurde aber laut dem ORF trotzdem zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Der Prozess wurde vor dem Landesgericht Wels verhandelt.

Bei dem fürchterlichen Crash in der Nähe des Knotens der Innkreisautobahn kamen zwei Menschen ums Leben. Ein Sattelschlepper, der am Ende eines Staus gestanden hatte, wurde ungebremst von dem Kleinbus mit ungefähr acht Passagieren, am Steuer saß der bulgarische Angeklagte, gerammt. Der Aufprall war dermaßen stark, dass ein Beifahrer (53) des Bulgaren auf der Stelle starb.

Andere Mitfahrer mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Ein weiterer Passagier, ebenfalls Bulgare, überlebte trotz sofortiger medizinischer Hilfe ebenfalls nicht.

Dem Unfall-Fahrer wurde vor dem Landesgericht Wels am Montag wegen fahrlässiger Tötung der Prozess gemacht. Doch der Angeklagte erschien trotz Vorladung nicht. Deshalb kassierte er die zehn Monate ohne seine Anwesenheit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden