Feuer-Mord an Ukrainer: Opfer Sohn von hochrangigem Politiker?

Ukrainische Medien outen die mögliche Identität jenes jungen Ukrainers, der in einer Hotel-Tiefgarage in Wien halb tot geprügelt und dann in seinem Mercedes angezündet und getötet wurde. Demnach soll der 21-Jährige der Sohn des Vizebürgermeisters der zweitgrößten Stadt in der Ukraine sein.

Wien, Charkiw. Es geht um den Fund einer völlig verkohlten Leiche am Rücksitz eines hochpreisigen, völlig ausgebrannten Mercedes, der in der Nacht auf Mittwoch am Marlen-Haushofer-Weg unter der Ostbahn-Trasse in der Donaustadt entdeckt wurde. Der Leichnam wurde obduziert, wobei der Gutachter zu dem Schluss kam, dass der Tote einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Hinweise deuten auf die Anwendung stumpfer Gewalt hin, todesursächlich dürfte jedoch Erstickung oder ein Hitzeschock sein.

© Viyana Manset Haber/Hier fackelte der Mercedes ab.

Wie oe24 aufdeckte, dürfte der brutale Mord Stunden davor in der Tiefgarage des Luxus-Hotels "SO/Vienna" gegenüber dem Schwedenplatz am Beginn der Praterstraße in der Leopoldstadt gewesen sein. Dort wurde ein Hotelgast Zeuge einer Schlägerei unter mehreren Männern bei einem geparkten schwarzen Mercedes, wobei ein Beteiligter besonders viele Schläge einstecken musste. Als die alarmierte Polizei eintraf, waren alle Beteiligten weg, nur eine Blutlache blieb am Boden zurück. Die Befürchtung: Der später entdeckte 21-jährige war in der Garage erschlagen und dann mit seinem Mercedes S 350D in die Donaustadt gebracht worden, wo man ihn auf der Rückbank mit Benzin übergoss und anzündete.

© zVg

Wie sofort nach Bekanntwerden Horror-Tat auf ukrainischen Social-Media-Seiten spekuliert wurde, sieht die Vorgangweise nach organisiertem Verbrechen oder politischen Verstrickungen aus.

Wie mittlerweile alle größeren ukrainischen Medien unter Berufung auf suspilne.media berichten, könnte es sich bei dem Opfer des Feuer-Mordes in Wien um den Sohn des stellvertretenden Bürgermeisters der 1,5-Millionen-Einwohnerstadt Charkiw, S.K., handeln. Dies wäre von einer informierten Quelle gemeldet worden. Eine engültige Bestägtigung steht allerdings noch aus. Und Charkiws Bürgermeister Igor Terekhov soll Suspilne auf Anfrage nur geantwortet haben: "Das ist eine Frage, die ihn persönlich betrifft. Das ist eine menschliche Tragödie", so Terekhov.

Laut der Website der Stadt bekleidet K. das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Zu seinen Aufgaben gehören die Umsetzung des Bundesstaates und die Ausarbeitung lokaler Politik im Bereich Digitalisierung, digitale Entwicklung, digitale Innovationen sowie die Schaffung von Bedingungen zur Sicherung der Rechte der Mitglieder der Stadtgemeinschaft zur Nutzung von Telekommunikations- und Kommunikationsnetzen. Zuvor leitete er die Staatliche Bauaufsichtsbehörde der Ukraine.