WhatsApp-Revolution: Diese Funktion ist jetzt neu

Bei verpassten WhatsApp-Anrufen galt bislang: rangehen oder später schreiben. Doch das ändert sich jetzt.
Mit einem neuen Update bringt WhatsApp die Voicemail-Funktion auch aufs iPhone – Android-Nutzer hatten sie bereits in Testversionen. Anrufer können nun direkt eine Sprachnachricht oder sogar eine Videobotschaft hinterlassen.
- Achtung vor Betrugsmaschen! SO erkennen Sie Spam-Nachrichten
- WhatsApp-Schock: Wiener Forscher knacken 3,5 Milliarden Konten
- Endlich! DIESE Whatsapp-Neuerung ist ein Segen für alle Apple-Nutzer
WhatsApp erweitert seine Telefonie-Funktionen: Bleibt ein Anruf unbeantwortet, zeigt die App dem Anrufer nun drei Auswahlmöglichkeiten – abbrechen, erneut anrufen oder eine Sprachnachricht aufnehmen. Die Botschaft landet direkt im Chat des Kontakts. Wie lange es klingeln muss, bis die Funktion aktiv wird, ist bisher nicht bekannt.
Videobotschaften bei Videoanrufen
Bei verpassten Videoanrufen geht WhatsApp einen Schritt weiter: Statt einer Sprachnachricht kann eine kurze Videonachricht aufgenommen werden. Das macht den Kontakt persönlicher und erspart den Umweg über den Chat.
Rollout für iPhone gestartet
Nachdem Android-Nutzer die Funktion bereits aus Testversionen kennen, wird das Update nun auch an iOS-Geräte verteilt. Laut wabetainfo.com erhalten iPhone-Nutzer die Voicemail mit Version 25.35.74 – allerdings schrittweise, weshalb etwas Geduld nötig sein kann.
Überarbeiteter Anruf-Tab
Mit dem Update kommt auch ein neues Layout: Im Anruf-Tab bündelt WhatsApp jetzt alle zentralen Funktionen – Kontakte anrufen, Favoriten, Anrufe planen oder Nummern direkt eingeben. Das soll die App übersichtlicher und die Bedienung schneller machen.