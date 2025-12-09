Alles zu oe24VIP
WhatsApp-Revolution: Diese Funktion ist jetzt neu
Änderung

WhatsApp-Revolution: Diese Funktion ist jetzt neu

09.12.25, 15:58
Bei verpassten WhatsApp-Anrufen galt bislang: rangehen oder später schreiben. Doch das ändert sich jetzt.

Mit einem neuen Update bringt WhatsApp die Voicemail-Funktion auch aufs iPhone – Android-Nutzer hatten sie bereits in Testversionen. Anrufer können nun direkt eine Sprachnachricht oder sogar eine Videobotschaft hinterlassen.  

WhatsApp erweitert seine Telefonie-Funktionen: Bleibt ein Anruf unbeantwortet, zeigt die App dem Anrufer nun drei Auswahlmöglichkeiten – abbrechen, erneut anrufen oder eine Sprachnachricht aufnehmen. Die Botschaft landet direkt im Chat des Kontakts. Wie lange es klingeln muss, bis die Funktion aktiv wird, ist bisher nicht bekannt.

WhatsApp-Revolution: Diese Funktion ist jetzt neu
Videobotschaften bei Videoanrufen

Bei verpassten Videoanrufen geht WhatsApp einen Schritt weiter: Statt einer Sprachnachricht kann eine kurze Videonachricht aufgenommen werden. Das macht den Kontakt persönlicher und erspart den Umweg über den Chat.

WhatsApp-Revolution: Diese Funktion ist jetzt neu
Rollout für iPhone gestartet

Nachdem Android-Nutzer die Funktion bereits aus Testversionen kennen, wird das Update nun auch an iOS-Geräte verteilt. Laut wabetainfo.com erhalten iPhone-Nutzer die Voicemail mit Version 25.35.74 – allerdings schrittweise, weshalb etwas Geduld nötig sein kann.

Überarbeiteter Anruf-Tab

Mit dem Update kommt auch ein neues Layout: Im Anruf-Tab bündelt WhatsApp jetzt alle zentralen Funktionen – Kontakte anrufen, Favoriten, Anrufe planen oder Nummern direkt eingeben. Das soll die App übersichtlicher und die Bedienung schneller machen.

