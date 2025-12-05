Achtung vor Betrugsmaschen! SO erkennen Sie Spam-Nachrichten

In der Zukunft können Android-Nutzer ganz einfach kontrollieren, ob eine Nachricht ein Scam-Versuch ist.

Google will mit einer neuen Android-Funktion gegen Scam-Nachrichten vorgehen. Nutzer können verdächtige Texte oder Bilder in Nachrichten mithilfe "Circle to Search" oder über Google Lens markieren. Das funktioniert in Google Messages gleichermaßen wie in Mails oder z.B. WhatsApp-Nachrichten.

Mithilfe des "Circle of Search" können Nutzer sehr einfach nach Dingen suchen. Dazu muss man auf dem Display die gefragte Stelle einkreisen. Um die Funktion zu aktivieren, muss man zuerst lange auf dem Home-Button bzw. die Navigationsleiste am unteren Displayrand drücken. Bei einer unsicheren Nachricht können Nutzer diese dann einkreisen. Alternativ: Ein Screenshot machen und ihn in Lens importieren.

Soll in den kommenden Tagen verfügbar sein

Die Google-KI sucht danach im Netz nach ähnlichen Betrugsmaschen und liefert ihre Einschätzung. Die Funktion soll stetig intelligenter werden. Das ist besonders wichtig, da Betrüger ihre Maschen immer wieder ändern.

Die Funktion soll global eingeführt werden, so Google. Die Updates werden in den kommenden Tagen zur Verfügung gestellt. Am Freitag funktionierte das Feature im oe24-Test.