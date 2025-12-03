Ab sofort: Der Spotify-Jahresrückblick ist da!

Nach wochenlangem Hype ist Spotify Wrapped 2025 endlich online. Millionen Nutzer warten jedes Jahr darauf, ihre persönlichen Musik-Highlights präsentiert zu bekommen - was du tun musst, wenn dein persönlicher Jahresrückblick nicht angezeigt wird:

Spotify Wrapped zeigt erneut, welche Songs, Künstler, Alben und Podcasts Nutzer 2025 am häufigsten gehört haben. Die personalisierte Auswertung kommt in Form einer animierten Slideshow, die deine Hörgewohnheiten seit Jahresbeginn bis November zusammenfasst. Dezember-Streams zählen traditionell nicht mit – peinliche Guilty-Pleasures sind also weiterhin sicher.

Neben den persönlichen Daten veröffentlicht Spotify auch die globalen Charts für über 700 Millionen Nutzer. Überraschung: Mit mehr als 19,8 Milliarden Streams ist Bad Bunny dieses Jahr wieder der globale Top-Artist – bereits zum vierten Mal nach 2020, 2021 und 2022. Taylor Swift landet diesmal „nur“ auf Platz zwei, nachdem sie 2023 und 2024 angeführt hatte.

Wie du deinen Wrapped-Rückblick öffnest

Für gewöhnlich erscheint Wrapped direkt oben in der Spotify-App als eigener Menüpunkt. Einfach tippen – und schon startet deine Slideshow mit Top-Songs, Lieblingskünstlern und weiteren Jahresstatistiken. Du kannst jeden Slide per Share-Button sofort auf Instagram, TikTok, Facebook oder X teilen.

Wrapped wird nicht angezeigt? Das kannst du tun

Viele Nutzer berichten jährlich, dass sie Wrapped nicht sofort finden. Spotify nennt einen klaren Grund: „Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Spotify-App auf die neueste Version aktualisiert ist.“ Wenn Wrapped trotz In-App-Banner fehlt: Die App selbst im App Store oder auf Google Play Store aktualisieren.

Marketing-Highlight gibt es schon seit 2016

Seit dem Start im Jahr 2016 ist Wrapped weniger ein reiner Jahresrückblick und mehr eine gigantische Social-Media-Kampagne, die jedes Jahr die App-Store-Rankings nach oben treibt. Die Mischung aus persönlichen Statistiken, farbenfrohem Design und „schau, wie cool mein Musikgeschmack ist“-Momenten macht Wrapped zu einem digitalen Fixpunkt im Dezember. 2025 bildet dabei keine Ausnahme – und die Zahlen zeigen: Spotify schafft es erneut, aus Daten einen viralen Trend zu machen.