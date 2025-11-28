Alles zu oe24VIP
Weltklasse-Dressursport in Salzburg
Das größte Indoor-Pferdesportevent Europas mit 500 Pferden

28.11.25, 09:32
Donnerstagabend haben die "Alpen Barbies" vom Haflingerpferdezuchtverband Tirol ihren großen Auftritt. 

Salzburg. Die Vorbereitungen für Europas größtes Indoor-Pferdesportevent sind in der finalen Phase. Die Amadeus Horse Indoors– Das Festspiel der Pferde verwandelt das Messezentrum Salzburg von
4. bis 7. Dezember erneut in einen Treffpunkt voller Sport, Show und Emotionen. Die einzigartige Mischung aus vorweihnachtlichem Shoppingerlebnis, Spitzensport der Extraklasse und unvergesslichen Abendshows für die ganze Familie zieht Weltklassereiter, Pferdeliebhaber, Züchter und Familien gleichermaßen nach Salzburg. Rund 400 Sportler und 500 Pferde messen sich in den Disziplinen Springreiten, Dressur, Hallenvielseitigkeit, Working Equitation und Fahren.  


Bei mehr als 100 Ausstellern aus ganz Europa auf 10.000 m² Ausstellungsfläche wird das "Christkind" sicher fünding. 

