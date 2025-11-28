Waterloo feiert seinen 80. Geburtstag in Wien – Familienfest mit Rockstar-Stimmung

Der Sänger feierte seinen runden Geburtstag gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Ehefrau.

Sänger Waterloo hat am Donnerstagabend seinen 80. Geburtstag in Wien im Kreis seiner engsten Familie gefeiert. Gemeinsam mit seinen Töchtern Natalie und Tatjana Kreuzmayr, seinem Sohn Jeremy und Ehefrau Andrea genoss der Musiker einen besonderen Abend, der von warmen Worten, strahlenden Gesichtern und viel Nostalgie geprägt war.

Auf Instagram teilte Tochter Natalie Kreuzmayr mehrere Eindrücke der Feier – darunter ein Familienfoto, auf dem die Gruppe eng beisammensteht und goldene Ballons in Form der Zahl 80 hält. Im Hintergrund: ein festlich dekoriertes Lokal, in dem offensichtlich angestoßen und fröhlich gefeiert wurde. Dazu schrieb sie liebevoll: „Mein kleiner Rockstar“.

Auch wenn er nun den runden Geburtstag erreicht hat – für seine Kinder ist es kaum zu glauben. Waterloo wirke, so der Tenor in der Familie, „überhaupt nicht wie 80“. Die Bilder sprechen tatsächlich für sich: Der Jubilar wirkt gelöst, gut gelaunt und genießt den Abend sichtlich.

Waterloo beim Anschneiden der Torte © Instagram

Neben den Ballons, funkelnden Gläsern und Familienmomenten stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Dankbarkeit, ihren Vater gesund und voller Energie feiern zu dürfen.

Ein runder Geburtstag, der zeigt: Waterloo bleibt für seine Liebsten – und für viele Fans – ein echter Rockstar.