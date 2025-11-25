Alfons Haider: Zum 68er "Ein Käfig voller Narren"

Der Mörbisch-Intendant gab einen ersten Einblick in die Sommer-Saison. Auch sein Kostüm konnte bereits bestaunt werden.

Mit einem doppelten Grund zur Freude lud Alfons Haider dieser Tage ins Vienna Marriott Hotel: Der Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch feierte nicht nur seinen 68. Geburtstag – sondern auch jenen seiner Paraderolle Zaza aus „Ein Käfig voller Narren“. Passend dazu gewährte er erstmals exklusive Einblicke in die kommende Saison 2026, in der das legendäre Musical an den Neusiedler See kommt.

Ein Musicalklassiker erstmals in Mörbisch

„Ein Käfig voller Narren“ zählt zu den charmantesten Verwechslungskomödien der Musiktheatergeschichte. Die Seefestspiele Mörbisch bringen das internationale Erfolgsstück nun zum ersten Mal auf die große Seebühne – bunt, berührend und als leidenschaftliches Plädoyer für Liebe, Mut und Zusammenhalt.

Timotheus Hollweg, Alfons Haider und Mark Seibert. © Kurt Pinter/Seefestspiele Mörbisch

Das Stück, ursprünglich von Jean Poiret verfasst und später von Jerry Herman und Harvey Fierstein zum Musicalklassiker geformt, begeistert seit den 80er-Jahren weltweit. Sein berühmtester Song, „I am what I am“, gilt längst als unerschütterliche Hymne für Selbstachtung, Vielfalt und Freiheit.

Haider präsentiert Ensemble und Bühnenbild

Zum Geburtstagsevent präsentierte Haider nicht nur erste Details zum Bühnenbild von Walter Vogelweider, sondern auch drei neue Hauptdarsteller, die gemeinsam mit ihm und Musicalstar Mark Seibert 2026 auf der Bühne stehen werden:

Anna Rosa Döller als Anne Dindon

Timotheus Hollweg als Jean-Michel

Ursula Pfitzner als Jacqueline

Erster Blick auf das Bühnenbild von Walter Vogelweide. © Seefestspiele Mörbisch/Walter Vogelweide

Drei Persönlichkeiten, die – so Haider – „ihre Rollen mit Herz, Witz und Charme ausfüllen werden“.

Familienwirbel auf der Bühne – und im echten Leben Grund zum Feiern

Haider selbst verkörpert erneut Albin/Zaza, die schillernde Seele des Clubs La Cage aux Folles. An seiner Seite spielt Mark Seibert seinen Bühnen-Ehemann Georges.

Haider dazu: „Ich freue mich, gemeinsam mit Mark Seibert als meinem Ehemann, Timotheus Hollweg als meinem Stiefsohn und Anna Rosa Döller als meiner Schwiegertochter in spe auf der Bühne zu stehen. Unsere verrückte Familie ist jedoch noch nicht komplett! Freuen Sie sich auf eine Inszenierung voller Broadway-Flair, gefühlvoller Balladen und natürlich auf ‚I am what I am‘.“

„Ein Käfig voller Narren“ – La Cage aux Folles: 16. Juli bis 22. August 2026, Seefestspiele Mörbisch