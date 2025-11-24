Christa Kummer & Co.: Mit Tränen der Stärke gegen den Krebs

Manfred Baumann shootet wieder Stars für den "Dancer against Cancer"-Kalender. Mit dabei sind auch in diesem Jahr viele ORF-Stars und weitere Promis.

Beim diesjährigen CEWE Dancer against Cancer-Kalendershooting steht ein starkes und zugleich berührendes Thema im Fokus: „Tears of Strength: Hinter jeder Träne steckt Mut.“ Tag 1 des Shootings in der BMW Wien Group an der Heiligenstädter Lände ist bereits erfolgreich angelaufen – mit ersten eindrucksvollen Bildern und prominenten Persönlichkeiten, die sich in den Dienst der guten Sache stellen.

Ein starkes Bild: Tränen als Symbol für Mut

Für das Kalenderprojekt wurden die Prominenten vor einer Glaswand voller Wassertropfen fotografiert. Die Tropfen wirken wie Tränen – und stehen symbolisch für Stärke, Hoffnung und jene stille Kraft, die Menschen im Kampf gegen Krebs täglich aufbringen müssen. Jede Träne soll sichtbar machen, was Betroffene so oft unsichtbar ertragen.

Manfred und Nelly Baumann mit Norbert Oberhauser © Dancer against Cancer

Christa Kummer, die nach ihrem ORF-Aus aktuell selbst eine Phase des Umbruchs erlebt, wurde an Tag 1 fotografiert und passt mit ihrer Geschichte perfekt zum Motto. Der Satz „Tränen sind Worte, die das Herz nicht aussprechen kann“ zieht sich dabei wie ein emotionaler Leitfaden durch das gesamte Projekt.

Auch Norbert Oberhauser stellte sich bereits am ersten Shooting-Tag vor die Kamera und unterstützt damit die Botschaft der Kampagne.

Warum „Tears of Strength“ so wichtig ist

Viele Menschen, die gegen Krebs kämpfen, tun das in großer Stille. Sie ertragen körperliche Schmerzen, psychische Belastungen und existenzielle Sorgen – oft, ohne darüber sprechen zu können. Dieses Projekt will nicht nur Mut machen, sondern auch Bewusstsein schaffen: Die Kraft, die Betroffene und ihre Familien täglich aufbringen, ist alles andere als selbstverständlich.

Dancer against Cancer setzt genau hier an – mit der Botschaft: Ihr seid nicht allein.





Engagement, das Leben rettet

Durch Veranstaltungen und Projekte wie dieses sammelt Dancer against Cancer Spenden für die Österreichische Krebshilfe. Deren Angebote stehen Betroffenen kostenlos zur Verfügung und reichen von psychosozialer Betreuung über Familienunterstützung bis hin zu Beratung, Prävention und Aufklärung.

Dank der anhaltenden Unterstützung von Sponsorinnen und Sponsoren, Eventgästen und Spendern konnte Dancer against Cancer bereits über 1.600.000 Euro an die Österreichische Krebshilfe übergeben.