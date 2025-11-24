29 Jahre Seitenblicke Night Tour: Promis zeigen Herz

Die heimische Society machte bei der 29. "Seitenblicke für Licht ins Dunkel Tour" wieder die Geldbörse für den guten Zweck locker.

Bereits zum 29. Mal ging heuer die „Seitenblicke für Licht ins Dunkel Night Tour“ über die Bühne – eine Charity-Initiative, die 1997 von Interspot-Chef Purzl Klingohr und summerstage-Gründer Ossi Schellmann ins Leben gerufen wurde und sich inzwischen zu einem Fixpunkt der heimischen Benefizlandschaft entwickelt hat.

Michael Schottenberg und Eva Pölzl. © Katharina Schiffl

Was damals als kleine, aber ambitionierte Idee startete, hat bis heute beeindruckende Wirkung gezeigt: Mehr als 370.000 Euro wurden allein durch die von Ossi Schellmann jährlich organisierten Events eingespielt. Insgesamt konnte die Seitenblicke Night Tour in fast drei Jahrzehnten bereits knapp 3 Millionen Euro für Licht ins Dunkel sammeln – ein Meilenstein, der das langjährige Engagement der Initiatoren einmal mehr unterstreicht.

Adi Hirschal und Konstanze Breitebner. © Katharina Schiffl

Kultur, Kulinarik und große Spendenbereitschaft

Auch heuer lud Schellmann wieder in den „finsteren Stern“ – jenen traditionsreichen Ort, der seit Jahren als stimmungsvolle Bühne für Musik, Begegnungen und Unterstützung dient. Für künstlerische Höhepunkte sorgte diesmal das junge Ensemble KLASSIK2GO, das mit ausdrucksstarken Arien begeisterte. Schauspielerin Konstanze Breitebner und Publikumsliebling Adi Hirschal ergänzten das Programm mit einer humorvoll vorgetragenen Lesung.

Die Mischung aus Kultur und gelebter Hilfsbereitschaft zahlte sich erneut aus: Dank einer besonders großzügigen Runde langjähriger Unterstützerinnen und Unterstützer erzielte der Abend einen Reinerlös von 13.140 Euro, der wie gewohnt zur Gänze an Licht ins Dunkel geht.





Prominente Unterstützung vor Ort

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter: Michael Schottenberg, Andrea Händler, Eva Pölzl, Inge und Purzl Klingohr sowie Konstanze Breitebner und Adi Hirschal, die nicht nur auftraten, sondern auch als Gäste mitfeierten. Ebenfalls unter den edlen Spenderinnen und Spendern: Gabriele Reinersmann, Georg Kraft-Kinz und Thomas Angermair – gemeinsam mit Gastgeber Ossi Schellmann, der sich einmal mehr über die Begeisterung und Treue seiner „spendenfreudigen Freundesrunde“ freuen durfte.

Ossi Schellmann und Inge Klingohr mit Unterstützern und Spendenscheck. © Katharina Schiffl

Mit ihrer Mischung aus Kunst, Herzlichkeit und Einsatz für Menschen in Not beweist die Seitenblicke Night Tour auch nach fast 30 Jahren, dass Charity kein Event, sondern eine Haltung ist. Und diese trägt – Jahr für Jahr – weiter Licht in dunkle Momente.